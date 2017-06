Parada do Orgulho LGBT: veja fotos de celebrações pelo mundo

zoom_out_map 1/22 Os policiais Jeff Kuhlmann, a esquerda, marcha com o namorado David Ayala, também policial, em São Francisco, nos EUA. (Max Whittaker/Getty Images)

zoom_out_map 2/22 RuPaul discursa na Parada do Orgulho LGBT de Los Angeles (Chelsea Guglielmino/Getty Images)

zoom_out_map 3/22 Em Manila, capital das Filipinas, acontece a mais antiga Parada LGBT da Ásia (Dondi Tawatao/Getty Images)

zoom_out_map 4/22 Stormtrooper LGBT marcha na Parada LGBT de Nova York, em 2016 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

zoom_out_map 5/22 Seguranças de Casa Branca observam a Parada do Orgulho LGBT em Washington, capital dos Estados Unidos, em 2017 (Zach Gibson/Getty Images)

zoom_out_map 6/22 Parada do orgulho LGBT em Londres em 1996. O cartaz diz: "Direitos das lésbicas e dos gays são direitos humanos" (Steve Eason/Getty Images)

zoom_out_map 7/22 Fãs do seriado "Orange is The New Black" esperam para ver as atrizes desfilarem na Parada LGBT de Nova York em 2014 (Brian Ach/Getty Images)

zoom_out_map 8/22 Pais e amigos de lésbicas e gays participam da Parada LGBT de Nova York em 1983 (Peter Keegan/Getty Images)

zoom_out_map 9/22 Parada LGBT de Nova York em 2015 (Neilson Barnard/Getty Images)

zoom_out_map 10/22 Em 2014 a cidade de Berlim teve três eventos diferentes de Orgulho LGBT. Este foi a Parada do Dia da Rua Christopher, na Avenida Kurfuerstendamm (Sean Gallup/Getty Images)

zoom_out_map 11/22 Parada do Orgulho LGBT em Londres, na Inglaterra (Scott Barbour/Getty Images)

zoom_out_map 12/22 Em Amsterdam, a Parada LGBT acontece nos canais que cortam a cidade (Jasper Juinen/Getty Images)

zoom_out_map 13/22 Danielle Brooks, a Taystee de Orange is the New Black, participa da Parada LGBT de Nova York em 2014 (Brian Ach/Getty Images)

zoom_out_map 14/22 A Parada LGBT de Nova York em 1980 era assim (Leo Vals/Getty Images)

zoom_out_map 15/22 A Parada LGBT de Nova York aconteceu poucos dias após o trágico massacre que vitimou mais de 50 pessoas na boate Pulse, em orlando. Na faixa, está escrito "A Cidade de Nova York ama Orlando" (Neilson Barnard/Getty Images)

zoom_out_map 16/22 Parada LGBT de Nova York, em 2016 (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 17/22 Essa é a 'Rainha Alexandra', personagem de Stephen Stephenson-Spencer, manifestando seu orgulho em Londres, na Inglaterra (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

zoom_out_map 18/22 A pequena Daisy Thwait, então com 1 ano, assiste no colo do pai à Parada LGBT de Londres, na Inglaterra. (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

zoom_out_map 19/22 A Parada LGBT de Nova York passa pela Christopher Street, lugar fundamental para a luta LGBT, onde fica o bar Stonewall Inn (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 20/22 No Japão a Parada LGBT chama Rainbow Pride, ou Parada Arco-Íris (Taro Karibe/Getty Images)

zoom_out_map 21/22 Parada LGBT de São Francisco, em 2016 (Chelsea Guglielmino/Getty Images)