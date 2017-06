Parada do Orgulho LGBT: tudo que está rolando em São Paulo

Junho é o mês em que o mundo todo sai às ruas celebrando a diversidade e a luta por direitos para a população LGBT. Mas vamos ser ~sinceras~ (e bairristas!): a Parada do Orgulho LGBT em São Paulo é a mais incrível! Não tem pra ninguém! Como sempre, a festa na Avenida Paulista foi um lacre só e, sim, continua sendo um dos maiores eventos do mundo.

Em 2017, a agenda de eventos pré-parada foi bem agitada e contou com a primeira edição do Milkshake, um dos melhores e mais libertários festivais do mundo. E ainda teve a Caminhada Lésbica, os Jogos da Diversidade e a Feira Cultural LGBT, entre outros eventos bacanas, tudo culminando no domingo (18), na 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT. Este ano, o tema foi “Estado Laico: Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei!”.

A parada – que rola em São Paulo desde 1997 – estava enorme este ano, vamos te dizer. Foram 19 trios elétricos em um percurso de quase 3,5 quilômetros. A estimativa é que 3 milhões de pessoas participaram este ano.

E teve “Paradinha” na Parada! Não foi o show completo da turnê de Anitta, mas os fãs curtiram mesmo assim! Ela foi coroada e recebeu uma homenagem do trio Chá da Alice.

Paradinha na Parada LGBTQ 🌈 #anitta A post shared by Projeto Anitta (@projetoanittabr) on Jun 18, 2017 at 11:23am PDT

Olha só quem também passou por lá:

Tô que tô! 🇧🇷♥️🦋 #diversidade #amor #amor #21paradadoorgulholgbt2017 A post shared by Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) on Jun 18, 2017 at 10:53am PDT

Básycos do trio #DivinasDivas na #ParadaSP. #ParadaLGBT Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal) em Jun 18, 2017 às 10:07 PDT

Ao lado de uma das minhas assessoras no gabinete, Noélia Presley, linda e empoderada na #ParadaLGBT 🌈 A post shared by Eduardo Suplicy (@eduardosuplicy) on Jun 18, 2017 at 11:25am PDT

E teve apresentação bafo de Pabllo Vittar:

Antes de subir no trio, Daniela Mercury postou um textão lindo. “Vamos amar uns aos outros como nenhuma religião conseguiu!🏳️‍🌈🌈”, pediu a cantora.



E divou no trio ao lado da mozona Mallu Verçosa, viu?

Os famosos que não participaram da Parada também fizeram questão de mostrar todo seu apoio à causa:

DOMINGO de muitos amores! ❤️💙💚💛💜💖💝💛💚 Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Jun 18, 2017 às 2:00 PDT

#amor #LGBTQ #paradagaysp #paradagay2017 ❤️👊 A post shared by Sabrina Sato (@sabrinasato) on Jun 18, 2017 at 7:50am PDT

Hj é dia de alegria, dia da liberdade, dia de AMOR! Orgulho é Universal. ❤💛💚💙💜 A post shared by Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) on Jun 18, 2017 at 9:19am PDT

🌈🌈🌈Lição pra vida! 🌈🌈🌈 A post shared by Gaby Amarantos (@gabyamarantos) on Jun 18, 2017 at 8:14am PDT