Parece mágica, mas é real: criaram uma tatuagem com som

Quando a gente pensa em tatuagem, imaginamos imagens ou frases que queremos eternizar na própria pele. Mas e se, a partir de agora, também pudéssemos marcar nos corpos também o som?

Foi a namorada do tatuador Nate Siggard, da Soundwave Tattoos, em Los Angeles, que teve esta ideia brilhante. “Eu tinha tatuado alguns amigos com ondas de som”, conta Nate em entrevista ao site Insider, “e minha namorada, Juliana, disse: ‘não seria incrível se pudéssemos dar um play nesse som?'”.

Juntos, eles criaram o aplicativo Skin Motion, que consegue ler tatuagens com o desenho dessas ondas do som. Com isso, agora é possível eternizarmos não só frases, mas também pessoas específicas dizendo aquelas frases.

Ou, como foi com a moça do vídeo abaixo, eternizar o latido de nossos cachorros. Dá para acreditar?

Ou então, gravar a mensagem de alguém querido. O moço aqui embaixo, Kevin, resolveu tatuar a última mensagem de voz que seu mentor lhe deixou antes de morrer.

É lindo demais! E você, o que achou?