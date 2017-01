15 pessoas que estão contando os dias para o Carnaval

A um mês do feriado mais animado do ano, tem que esteja tão ansioso pelo Carnaval que nem consegue (ou quer) esconder. No calendário e, claro, nas redes sociais, a contagem regressiva já começou, assim como os planos mais mirabolantes para os dias de folga.

1. Tem quem já está sambando por aí

QUANDO EU LEMBRO QUE FALTA 1 MES PRO CARNAVAL pic.twitter.com/K8HjFFAqXa — Thay💫📥 (@motivovivianne) January 24, 2017

2. Tem gente, literalmente, contando os minutos

Falta exatamente 1 mês, 31 dias,744 hrs,44640 minutos PRO CARNAVAL 🍻🎭 — $V.G$ THE BEST 25/03 (@victorguii1) January 24, 2017

3. Aqueles que não conseguem pensar em outra coisa

Mais um dia pensando em vc, carnaval — f (@evakvigr) January 24, 2017

4. E os que preferem que o tempo passe depressa

gostaria de dormir agora e acorda só no carnaval — isabella (@fuckbell4) January 22, 2017

5. Tem quem já sabe os hits do momento

#FevereiroTaLogoAiEeu preciso te ter, meu fechamento é você CARNAVAL ❤ — Dieguh Santos (@DieguhSantos) January 24, 2017

6. E até quem já tem fantasia pronta

MUITO EMOCIONADA PQ CONSEGUI UMA BOLA DE PILATES PRA IR DE GRAVIDA DE TAUBATE PRO CARNAVAL — rogeria (@emilypoli) January 23, 2017

7. Ou mais ou menos isso

não sei o que eu vou fazer no carnaval só sei que vou de sereia — juliane (@twerkju) January 24, 2017

8. Tem quem esperou o ano inteiro para brilhar

"amiga, no carnaval é só um brilhinho" eu: pic.twitter.com/eeQ23McXLz — Soony (@EriDaLavigne) January 23, 2017

9. E não vai poupar esforços para fazer isso acontecer

amanha vou comprar um caminhão de glitter pra o carnaval — oie (@owefron) January 24, 2017

10. Tem quem já inovou no corte para encontrar um amor de Carnaval

meu corte pro carnaval vai ser esse pic.twitter.com/oygzg5tjyU — Mc lovinho (@Reinatos) January 20, 2017

11. Quem quer que esse amor dure o restante do ano

oi vamo marca pra gente se beija no carnaval e no resto do ano — vinicio (@viniceow) January 24, 2017

12. E quem já o encontrou antes mesmo da folia

Pensaram que eu ia passar carnaval na farra ? Logo eu que me apaixonei um mês antes kkkkk — Nobru™ (@nobrunk) January 24, 2017

13. Tem quem tem medo das consequências carnavalescas

usem camisinha nesse carnaval, chega d escorpiano no mundo pelo o amor de deus — amønda (@Amandacrds04) January 24, 2017

14. Quem faz piada de tanta festa

Pros brasileiros n basta ter carnaval, tem q ter pré um mês inteeeeeeiro antes — Vito (@vitomeniconi) January 21, 2017

15. E quem nos lembrou de algo verídico: