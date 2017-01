15 pessoas que resumiram perfeitamente a 1ª segunda-feira do ano

O ano mal começou e a internet não está sabendo lidar com o primeiro dia útil de 2017! A segunda-feira (2) chegou, muita gente já voltou à rotina e, para brincar com a situação, as mais diversas reações foram postadas nas redes sociais. Vem ver quem resumiu perfeitamente o que (quase) todos sentiram durante esse dia!

1.

Pisquei e quando vi já é segunda-feira — Eduarda Fortes (@Edufortes15) January 2, 2017

2.

Segunda feira e eu tô tipo assim pic.twitter.com/Xwi60GePIP — 30 Seconds To Heaven (@AnaCarolinaCt) January 2, 2017

3.

primeira segunda-feira do ano e eu trabalhando olha eu acho q 2017 não vai ser tão fácil assim não — SamueI (@5amueI) January 2, 2017

4.

A segunda feira sempre arruma um jeito de nos dar um tapa na cara e um puxão de volta pra realidade #VamoTrabalhar 😥 — Nanda (@aboutaffox) January 2, 2017

5.

Queria saber a necessidade de trabalhar em uma segunda-feira dia 2 pós ano novo — Jac (@iamjacpiemonte) January 2, 2017

6.

Gente q posta foto de cerveja segunda-feira à tarde pic.twitter.com/YOqmQXy0Ht — Bruno Surfistinha (@parebruno) January 2, 2017

7.

aqueles amigos que te torturam mandando foto de bebida em plena segunda feira — via (@lisvias) January 2, 2017

8.

Primeira segunda feira do ano e já estou querendo dormir até o carnaval — DoouFernandes (@DoouFernandes) January 2, 2017

9.

Segunda-feira, 02 de janeiro de 2017 pic.twitter.com/Y0h3jYbxDI — Nilton Scamandro (@perigo__) January 2, 2017

10.

Segunda-feira com gostinho de quero morrer. — Satanás (@SenhorSatanas) January 2, 2017

11.

Segunda-feira foi a pior invenção de todos os tempos. — Gian Pires 👻 (@GianzitoT) January 2, 2017

12.

A segunda feira ela não economiza nem um pouco no quesito ser o pior dia de todos — wanderson (@wandersoncarir) January 2, 2017

13.

Esse é o sabor dessa segunda-feira pic.twitter.com/OWlzdqoUNU — Marcos Castro (@marcoscastro) January 2, 2017

14.

Não sei vocês mas eu não confio num ano que o primeiro dia útil é segunda feira — Artur Porto (@AmigoPorto) January 2, 2017

15.

como que faz pra cancelar essa segunda feira ? — Jean Felipe (@jeanfelipeoc) January 2, 2017

