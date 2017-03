As piscianas são as mais incríveis do zodíaco. Duvida?

Ah, as piscianas! Nascidas normalmente entre 19 de fevereiro e 20 de março (essas datas podem variar dependendo do ano de nascimento), elas têm uma das personalidades mais fascinantes do zodíaco.

Amorosas, compassivas, misteriosas… Elas só querem ver um mundo bom para todos e não vão descansar até isso acontecer.

Abaixo, alguns motivos delas serem tão maravilhosas.

Em primeiro lugar, piscianas são indecifráveis

Em hipótese alguma tente decifrar uma pisciana. É uma tarefa árdua e quase impossível. Assim como as marés, a garota de peixes muda de rumo, rota, percurso num piscar de olhos… Quando você está certo de que ela está indo para um lado, feito uma onda mesmo, ela chacoalha com tudo e a única coisa que sobra é apenas um humilhante “caldo”.

Não, ela não faz isso de caso pensado, não. É que a pessoa sob peixes tem esse poder de conseguir transitar por vários mundos, mais do que isso: piscianas querem escutar a opinião de todos e só depois disso formular a própria. Falta de personalidade? Claro que não. Elas são apenas seres evoluídos com a crença de que qualquer um tem algo valioso a ensinar.

Ela é provavelmente aquela garota da festa que vai passar a noite perambulando pelos mais diversos grupos para “sugar” a experiência de cada um deles. Invariavelmente, ela vai conquistar a simpatia de todos eles porque isso não é falso, ela está genuinamente interessada no que cada um pode oferecer.

Essa é a mulher de peixes: mutável e escorregadia. Dona de um poder incomum de adaptação, vai, com certeza, deixar todos a volta dela com um grande ponto de interrogação – nada pessoal, é só o jeitinho dela mesmo.

Elas entendem o mundo de um jeito muito particular

Diferente das aquarianas que possuem antenas para captar o futuro, as piscianas sintonizam o agora e fazem isso melhor do que qualquer outra pessoa. Elas conseguem captar o ambiente e entendê-lo de uma forma profunda.

Por mais que, muitas vezes, pareçam confusas e hesitantes, elas conseguem ver as situações de forma bastante objetiva e propor soluções quase sempre “pés no chão”. Contraditório, não? Nada é óbvio com elas.

Não à toa, são donas dos melhores e mais embasados conselhos – longe de frases feitas e longe da superficialidade.

E são como um espelho

Não é possível, mas a palavra empatia deve ter sido criada pensando em uma pisciana. Porque é incrível como elas conseguem sempre se colocar no lugar do outro.

Sabe, é até meio louco isso, mas elas sentem o que você está sentindo e, às vezes, você sequer precisa falar nada. E é genuíno, viu? Elas vão tratar do problema do outro como se fosse delas mesmo.

É que elas se sentem culpadas por todas as dores e sofrimentos do mundo e vão fazer de tudo para trazer para o real essa ideia utópica de planeta perfeito que só existe na cabeça delas (lembra que elas vivem entre dois universos?)

Tem uma amiga sob o signo de peixes? Agarre com força porque elas são escorregadias!

E como essas garotas conseguem o que querem!

O senso comum possui essa ideia das piscianas como pessoas fracas e sem muita força de vontade. Sim, de fato, elas demoram certo tempo para se posicionar, mas isso não faz delas indefesas, pelo contrário, faz delas o inimigo que você deveria mais ter medo.

Aquele ditado da vovó combina muito com elas: “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Enquanto outros vão para a batalha com todas as armas e as usam sem prudência, a garota de peixes vai vencer pelo cansaço, pela experiência e pelo poder de adaptação.

Ah, e como elas conseguem manipular as pessoas e situações para a vontade delas! E elas vão fazer isso da forma mais sutil possível – com um sorriso no rosto e sem você perceber. Elas não entram para perder.

O sexo com elas é de outro mundo

Imagina transar com alguém capaz de sentir o que você quer sem você falar?

Melhor: imagina transar com alguém que sabe exatamente do que você gosta mesmo quando nem você sabe aquilo que gosta?

Esse é o sexo com a pisciana, um mar profundo de sensações e experiências elevadas.

Elas são o amor puro

É meio inocente a forma como elas amam: as piscianas têm aquela fantasia juvenil de se fundirem com a outra pessoa. E pode ter certeza, muitas vezes, já marcaram a data do casamento desde o match no Tinder.

Muitas podem negar, mas o amor é uma parte muito importante na vida delas. As garotas de peixes, na real, são o amor, o amor em forma bruta e precisam de uma pessoa bem intencionada para lapidar todo essa mar de sentimentos.

E como é maravilhoso estar ao lado de uma pisciana! Ela não quer nada em troca e só precisa se sentir amada para ser feliz. Elas são mais simples do que parecem, afinal. As piscianas são incríveis.