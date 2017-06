Premiação elege as melhores fotos de cachorro do ano

Uma tradicional organização britânica de proteção aos cães, chamada The Kennel Club, todos os anos elege as melhores fotos de cachorro ao redor do mundo. A premiação chama-se Dog Photographer of the Year e já está na sua 12ª edição.

Segundo a ONG, esse ano foram enviadas cerca de 10 mil inscrições, vindas de 74 países. Os prêmios são divididos em 10 categorias, como Cães Brincando e Cães no Trabalho e há também categorias especiais para fotógrafos mirins.

Confira aqui os vencedores desse ano. E, para ver as fotos que ficaram em 2º e 3º lugares, basta acessar essa galeria AQUI.

Prêmio Principal e Melhor Amigo do Homem – Maria Davison Ramos, Portugal

Cachorros Brincando – Kaylee Greer, Estados Unidos

Cachorros no Trabalho – Sarah Caldecott, Inglaterra

Retrato de Cachorro – Vetkovskaya, Rússia

Cachorro Assistente – Alasdair MacLeod, Inglaterra

Cachorro Resgatado – Alexandra Robins, Inglaterra

Eu amo cachorros porque… (fotógrafos de 11 a 17 anos) – Winner Julian Gottfried, Estados Unidos

Jovem Fotógrafo de Cachorros (abaixo de 11 anos) – Dylan Jenkins, Inglaterra

Velhinhos – Dylan Jenkins, Inglaterra