“Primeiro-marido” gay rouba a cena em foto oficial

A tradicional foto das primeiras-damas na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em Bruxelas, passaria despercebida nessa sexta-feira (26), mas tornou-se a imagem mais comentada do dia graças a um detalhe: a presença do “primeiro-marido” de Luxemburgo. Gauthier Destenay é casado com o primeiro-ministro Xavier Bettel e roubou a cena, mesmo estando em meio a Melania Trump e Brigitte Macron.



Xavier Bettel foi eleito em 2013 e, durante a campanha eleitoral, jamais escondeu ser gay. Em 2015, Gauthier tornou-se oficialmente seu marido, quando o casamento entre homossexuais passou a ser reconhecido judicialmente em Luxemburgo.