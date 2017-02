Primeiro relógio em braile do mundo será lançado em março

A startup sul-coreana Dot está prestes a lançar o primeiro relógio com leitura em braile do mundo. Desenvolvido para ser usado no pulso, com um visual parecido ao dos relógios comuns, ele possui tecnologia bluetooth e, além de informar as horas, também pode ser conectado a smartphones. Dessa forma, o usuário pode receber mensagens e até direcionamentos via Google Maps, por exemplo.

Outro detalhe bacana é que a Dot criou o gadget com API aberto. Isso significa que outros desenvolvedores também podem criar aplicativos que se conectem ao relógio, abrindo ainda mais possibilidades.

O produto já vem sendo desenvolvida há 3 anos e começará a ser comercializada em março. Segundo a empresa, já existem 140 mil interessados no produto e, num primeiro momento, atender essa lista é a prioridade da marca. Outras mil unidades do relógio estarão à venda em Londres.

Para informações sobre como entrar na lista de espera, é possível entrar em contato com a Dot através do site e do Facebook.