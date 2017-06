Primeiro dia do inverno: 27 produtos incríveis para aquecer você

É, minha gente, chegou o dia 21 de junho, que marca o primeiro dia do inverno – não tem mais como fugir! Nem sempre a época mais geladinha do ano começa nesse dia. O que determina o começo da estação é o solstício de inverno: quando o Sol, que nos aquece, alcança o ponto mais distante da Terra.

Para ninguém passar frio nos próximos meses, fizemos uma seleção de produtos que podem alegrar o seu inverno. Não espere aqui as tais roupas mais elegantes da estação, nem as botas de cano médio maravilhosas que são tendência em 2017. Aqui é lugar para tudo o que vai te deixar quentinha e confortável. Olha só:

Para esquentar os pezinhos

1. Meia Poá Pompom, Any Any, R$39*

2. Pantufa garra Sulley, Pantufas.com.br, R$104,40*

3. Meia pantufa Poá Pompom, Riachuelo, R$19,90*

Para esquentar o ~corpinho~

1. Macacão Bear Face, Any Any, R$249*

Assim não vai entrar vento nem mesmo por aquela ~frestinha~ entre a parte de cima e a de baixo do pijama. Aí sim!

2. Cobertor com mangas, Americanas.com, R$34,90*

Por que só se cobrir quando você pode vestir um cobertor?

3. Pijama Soft Melzi, Any Any, R$259*

1. Manta com pompons, AliExpress, $51,99*

2. Robe Basicsoft Animal Print, Riachuelo, R$79,90*

Às vezes a gente merece um luxo – e o inverno é com certeza o período ideal para isso.

1. Cobertor de tubarão, Etsy, R$137,93*

2. Cobertor de sereia, AliExpress, a partir de $7,99*

Dá para ser adepta do “sereísmo” até quando você está com frio!

1. Lençol Térmico Solteiro, Termobrás, R$229*

2. Aquecedor Elétrico, Mondial, R$69,90*

Para esquentar o banheiro antes do banho, por que não?

Para esquentar o mais importante de tudo: a alma

1. Almofada decorativa, AliExpress, a partir de $33,24*

2. Almofada Abraço, Uatt?, R$99,90*

Caso esteja faltando aquele alguém especial para te esquentar…

1. Capacho “Winter is Coming”, Etsy, R$155,17*

2. Capacho “Seja bem vinho”, Fábrica9, R$79,90*

1. Condicionador corporal Ro’s Argan, Lush, a partir de R$144,40

Ninguém merece passar hidratante no frio depois do banho, né? Esse condicionador corporal, porém, dá conta do recado enquanto você ainda está dentro do box do chuveiro.

2. Vela perfumada lavanda, Granado, R$55,50*

3. Hidratante labial Cicaplast, La Roche-Posay, R$31,90*

1. Chaleira Alumínio, Tramontina, R$162,90*

2. Infusor de Chá em silicone Mr. Tea, Mercado Livre, R$14,99*

1. Caneca Folha de Fichário com caneta, Hmmm, R$13,30*

2. Caneca de fondue Coberto de chocolate, Imaginarium, R$69,90*

3. Caneca de porcelana Coração, Collector55, R$39*

1. Almofada e Porta pipoca Popcorn, Fábrica9, R$89,90*

2. Mensalidade Netlix, a partir de R$19,90*

3. Vinho tinto Reservado Cabernet Sauvignon, Concha y Toro, R$23,99*

Esquenta a alma, sim – mas também o corpo, grazadeus!