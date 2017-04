Professor da UFRJ é denunciado por racismo em sala de aula

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está apurando denúncias de racismo feitas pelo Centro Acadêmico de Engenharia (CAEng UFRJ) e por mais de 25 alunos da instituição. O caso teria acontecido no dia 10 de março, durante uma aula de Redes de Computadores I.

Segundo os alunos, em plena aula, o professor (que não teve seu nome divulgado) começou seu discurso racista dizendo: “Na rua como você detecta um ladrão? Primeiro você olha a cor “(e apontou para pele). Depois disso, acrescentou: “Se você tem um sistema de segurança onde só passa gente branca, quando passa um preto o sistema apita”.

O CAEng divulgou uma nota de repúdio através do Facebook e informou que já acionou um advogado para que o caso seja levado à justiça. “Infelizmente, esse tipo de comentário discriminatório não constitui um caso isolado. Diversas outras reclamações de caráter preconceituoso foram relatadas”, escreveu o porta-voz do Centro Acadêmico no mesmo post.