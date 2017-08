Este professor criou uma ‘Escala Anitta’ para dar nota aos alunos

Na época da escola, poucos momentos eram tão aterrorizantes quanto a hora de receber provas de volta, lembra? Pois bem: Mak Keiber, um professor de inglês de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, teve uma ideia genial para deixar tudo isso mais leve. E ele teve a ajuda de ninguém menos do que Anitta. É sério!

Mak dividiu as notas de 1 a 10 em quatro categorias: “Larissa“, “MC Anitta“, “Anitta” e “Anira“.

“Eu quis utilizar a escala para mostrar para os alunos que uma pessoa ‘comum’ pode atingir a excelência em qualquer área”, conta o professor em entrevista ao HuffPost Brasil. “A Anitta é o exemplo perfeito de alguém com quem o brasileiro se identifica e que alcançou o sucesso”.

Ele conta ainda que, desde que criou o sistema, os estudantes passaram a se empolgar mais – e, agora, todos estão doidinhos para atingir o nível “Anira”.

Não é incrível?