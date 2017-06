1ª vez na Parada LGBT? Veja a programação e dicas para aproveitar

A 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontece nesse domingo (18) na capital paulista. Com grandes atrações como Anitta e Daniela Mercury, entre outros artistas, a expectativa é que 3 milhões de pessoas compareçam nessa grande celebração da diversidade.

A concentração da Parada está marcada para às 10h na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Serão 19 trios elétricos, entre patrocinadores e organizações tradicionais como as Mães pela Diversidade e a APOGLBT.

Qual o trajeto da Parada LGBT de São Paulo?

O trajeto da Parada é o tradicional: pela Avenida Paulista até a Rua Consolação sentido centro, e então até o Vale do Anhangabaú, onde acontecerá o encerramento, previsto para às 18h. Quem estiver perdido, no domingo, pode se orientar pelo Google Maps – o serviço mostrará o trajeto da Parada com um arco-íris bem chamativo – impossível não ver.

Qual a ordem dos trios?

É importante saber qual ou quais trios você deseja acompanhar na Parada – assim você pode escolher, por exemplo, em qual estação de metrô descer para estar mais perto das atrações que você não quer perder.

As cantoras Anitta, Naiara Azevedo, Márcia Freire, Lorena Simpson e a festa Chá da Alice, por exemplo, estarão no trio da Uber. Daniela Mercury estará com a Skol. No trio Divinas Divas estarão as travestis veteranas do Teatro Rival, estrelas do filme de mesmo nome dirigido por Leandra Leal.

Ainda terão trios em homenagem a cada uma das letras da sigla LGBT. Veja a ordem em que os trios estarão, para não perder nada:

1 – Abertura: Tema 2017

2 – Famílias LGBT/Mães pela Diversidade

3 – Prefeitura I

4 – Prefeitura II

5 – Prefeitura III

6 – Prefeitura IV

7 – Comerciários

8 – Skol

9 – Lésbicas e Bi

10 – Gays e Bi

11 – Segmento TT

12 – Coletivos LGBT APEOESP/CUT

13 – Juventude

14 – Saúde HIV/Aids

15 – Governo SP

16 – Divinas Divas

17 – Artistas da Noite LGBT

18 – UBER

19 – Paz

Qual a melhor forma de chegar à Parada?

Como a Avenida Paulista conta com várias estações de metrô, este é o meio de transporte mais indicado para quem quer participar da Parada. O primeiro carro estará posicionado em frente ao MASP, e portanto a estação Trianon-MASP é a mais próxima. Para quem prefere os trios do fim da lista, a melhor opção é a estação Brigadeiro ou Paraíso, todas na Linha Verde.

Se você pretende se juntar à Parada mais tarde, depois da concentração, as melhores opções são a estação Paulista, na Linha Amarela, e Consolação, na Linha Verde. O encerramento da Parada, no centro da cidade, também é bem servido de estações de metrô, sendo Anhangabaú e República as mais próximas.

O que não esquecer de levar à Parada

A previsão do tempo para o domingo da Parada LGBT é de sol, céu azul e um pouco de frio. Então não esqueça de usar protetor solar e óculos escuros. Se você pretende ficar até o encerramento, ouça o conselho da sua mãe e leve um casaquinho: a previsão é de 20°C de máxima e 11°C de mínima. E escolha um calçado bem confortável – você vai andar bastante!

Como em todo evento com milhões de pessoas, é prudente não levar objetos de valor. Dinheiro, cartão de débito/crédito e documento devem ir junto ao seu corpo, bem como o celular. Uma boa opção para carregar esse kit é uma pochete – ainda moderniza o look! E se você pretende emendar a Parada em uma das várias festas que vão acontecer pela cidade, não esqueça da boa e velha camisinha. Boa Parada!