Parada do Orgulho LGBT e mais: a programação deste feriado em SP

O feriadão chegou, e, com ele, muita luta para comunidade LGBT. Na maior cidade do País, o mês do Orgulho atinge seu ápice durante a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a maior do mundo, que vai receber atrações incríveis neste ano – Daniela Mercury e Anitta estão entre elas.

Antes da Parada, porém, ainda há muitos eventos importantes para quem quer celebrar, lutar e refletir a respeito da causa LGBT. Veja a programação:

14 de junho, quarta-feira

– Festa Sarrada no Brejo, às 23h no Mary Dinning Club. A festa pretende arrecadar fundos para que aconteça, no dia 17, a Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo.

15 de junho, quinta-feira

– Roda de conversa “Maternidade Lésbica e Bissexual”, às 11h30 no Ação Educativa, Rua General Jardim, 660. Promovido pela Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo.

– Futebol das Minas, Samba Negras em Marcha, Lanche Colaborativo e Arrecadação para a Caminhada; às 14h na Quadra dos Metroviários, Rua Serra do Japi, 32. Promovido pela Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo.

– 17ª Feira Cultural LGBT, das 10h às 22h no Vale do Anhangabaú. Nessa feira será possível comprar todo tipo de coisa: vai ter moda, livro, perfume, decoração, música… Tudo em que você possa pensar! Além disso, porém, também vai rolar comidinhas e várias ONGs engajadas com a causa LGBT, que estarão divulgando o trabalho que fazem.

– 1ª Cãominhada da Diversidade, com “largada” às 10h também no Vale do Anhangabaú. A ideia é marchar por direitos – juntinho com seu pet.

– Literatura LGBT – Bate-papo com Autores/Editoras, das 10h às 22h no Vale do Anhangabaú. Serão duas tendas entre as quais se dividirão 10 autores e editoras expondo, vendendo e conversando sobre literatura LGBT.

16 de junho, sexta-feira

– Roda de conversa “Saúde da Mulher Lésbica e Bissexual, às 19h na Ação Educativa, Rua General Jardim, 660. Promovido pela Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo.

– Milkshake Festival Brasil, das 16h às 6h, no Av. Francisco Matarazzo, 678. Sucesso em Amsterdã, o festival chega este ano em São Paulo e conta com quatro palcos com DJs, bandas, performances e outras atrações para celebrar a cultura LGBT.

– 17ª edição do Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, às 19h na Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche, 312. Aqui, serão homenageadas as ações sociais que ajudaram a causa LGBT em 2016. Serão 20 categorias de prêmios entre personalidades, entidades, autoridades políticas e ações culturais.

17 de junho, sábado

– 15ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo, com concentração às 14 na Praça Roosevelt. A saída acontece às 16h e, às 17h30, haverá apresentações culturais.

– Jogos da Diversidade de São Paulo, das 8h às 20h no Complexo Desportivo do Ibirapuera. Este ano marca a primeira edição deste evento multiesportivo, em uma parceria entre o Comitê Desportivo LGBT, e a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. É possível participar jogando ou simplesmente torcendo por sua equipe preferida.

18 de junho, domingo

– 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, das 10h às 18h na Avenida Paulista.

Ela acontece desde 1997, e entrou no Guiness Book como a maior Parada do Orgulho LGBT do mundo em 2006, depois de reunir 2 milhões e meio de pessoas. Este ano, o tema da Parada será “Estado Laico: Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei!”.

Entre as atrações estão Anitta, Daniela Mercury e Naiara Azevedo. Incrível, né?