15 provas de que o meme ‘Logo eu’ foi levado a outro nível

Na última semana, o meme Logo eu? tomou conta das redes sociais, especialmente do Twitter. Ele foi inspirado em uma cena da lendária Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino (que será exibida no Vale a Pena Ver de Novo!), na qual a vilã aparece questionando: “Tentou me derrubar? Logo eu? Nazaré Tedesco”. A graça fica por conta do histórico da personagem, que adorava jogar seus inimigos pela escada.

No twitter, um usuário adaptou a fala e inúmeras versões do Logo eu? apareceram. Para provar que o melhor do Brasil é mesmo o brasileiro, reunimos algumas das melhores versões, que levaram o meme a outro nível. Confira!

1.

Quis bater de frente comigo? Logo eu

Evaristo COSTA 😂 — Evaristo Costa (@evaristocosta) January 11, 2017

2.

Disseram que eu exagero na bebida

Logo eu

A Santana — Vera Holtz (@veraholtzirreal) January 11, 2017

3.

Quiseram me dar uma boa ideia

Logo eu

Bebel — Pitangão (@CamilaPitanga) January 11, 2017

4.

tentou me irritar Logo eu

propaganda de youtube — Logo Eu (@LogoEuHUMOR) January 11, 2017

5.

tentou dar um gelo em mim

logo eu

a elsa pic.twitter.com/RsthOm2mhX — pedro rafhael (@falarafha) January 9, 2017

6.

Querendo me dar bolo logo eu

A Dona Benta — Logo Eu (@LogoEuHUMOR) January 11, 2017

7.

Quis me iludir?

Logo eu

Pote de sorvete com feijão dentro — Luis Mariz (@LuisMariz) January 11, 2017

8.

quis samba na minha cara… logo eu

A globeleza — LOGO EU (@ALogoEu) January 11, 2017

9.

falou p eu nao rebolar minha bunda hj

logo eu

anitta — SNAP: beccapires (@beccapires) January 11, 2017

10.

me mandaram fazer academia logo eu

que todos os dias seguro essa barra que eh gostar de vc — LOGO EU (@ALogoEu) January 11, 2017

11.

Quiseram me assustar com Trump

Logo eu

governada por doria, alckmin e temer — crise de identidade (@soaresnana) January 11, 2017

12.

Quis me iludir Logo eu Que te chamava de amor porque esquecia teu nome — Logo eu (@Elogoeu) January 15, 2017

13.

falou pra eu excluir seu número

logo eu

que nem salvei — snap araujovictor (@VictorCitou) January 13, 2017

14.

Quis me responder com Ok

Logo eu…

Dona do Ata. — Logo Eu (@_L0G0EU) January 14, 2017

15.