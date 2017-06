Pug Mijão é colocado ao lado da Garota Destemida em Wall Street

A estátua Fearless Girl (Garota Destemida, em tradução livre) foi instalada durante a madrugada do Dia Internacional da Mulher em frente ao icônico Charging Bull, também conhecido como Touro de Wall Street, e chegou fazendo barulho às ruas de Nova Iorque.

O monumento da menina, que foi confeccionado em bronze pela artista Kristen Visbal, faz parte de uma campanha que pretende chamar a atenção para a recorrente desigualdade de gênero que acontece no mundo corporativo.

O autor do Touro, Arturo Di Modica, já havia pedido que a Garota Destemida fosse colocada em outro lugar, pois ela parece estar desafiando a sua obra. Na última segunda-feira (29), no entanto, Alex Gardega também decidiu incluir uma estátua sua no cenário: o Pissing Pug (Pug Mijão, em tradução livre).

Anti-capitalist scumbags desecrate sacred "Fearless Girl" advertisement. Who will stand up for Wall Street? I will. pic.twitter.com/BZ24LWnitY — Honest Hillary (@Honest_Hillary) May 30, 2017

Ao New York Post, o artista afirmou que a garota estava afrontando a produção de Modica e que a campanha toda era um golpe de publicidade. “Isso [a Garota Destemida] é nonsense corporativo. Não tem nada a ver com feminismo e é um desrespeito ao artista que criou o touro. Aquele touro tinha integridade”, disse.

De acordo com Gardega, o pug é intencionalmente de má qualidade. “Eu decidi construir o cachorro e torná-lo tão fraco a ponto de rebaixá-lo à estátua, exatamente como a garota é, um degrau menor em relação ao touro”, justificou.

A escultura do cachorro já foi retirada do local, mas continua gerando repercussão ao redor do mundo. No Twitter, os usuários comentam o assunto.

O cara reclama que a estátua é um desrespeito ao trabalho de um artista e desrespeita o trabalho de outro artista. https://t.co/sJPLnPWoko — Maírão (@whatmairadid) May 31, 2017

O cara se irritou com a estatua da guria e fez uma do cão mijando nela. É MUITO TEMPO LIVRE E MASCULINIDADE FRÁGILhttps://t.co/rKQnHNHvYK — Brunão (@frowdow) May 31, 2017