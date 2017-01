As aquarianas são as melhores do zodíaco. Duvida?

Nascidas entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro, as aquarianas são independentes, carismáticas, inteligentes e, basicamente, únicas.

Regidas por Urano e sob o elemento ar, elas são as revolucionárias do horóscopo. São aquelas garotas incansáveis, sempre a procura de algo mais, sempre acreditando em um mundo melhor. E ai de quem duvidar delas!

Abaixo, alguns dos motivos que fazem delas as melhores!

Elas são independentes como ninguém.

Mais do que qualquer outro signo, as aquarianas valorizam a independência. Gostam, por exemplo, de, desde cedo, lutar pelas coisas delas: seja o próprio dinheiro, a carreira e até mesmo o amor.

Odeiam pessoas no pé. Odeiam cobranças de qualquer tipo – querem fazer as coisas no tempo delas e, principalmente, do jeito delas. Valorizam isso nos outros também. Podem parecer frias – e, talvez, sejam mesmo – e precisam de pessoas ao lado delas que entendam isso.

Sabe aquela garota misteriosa comendo sozinha no restaurante? Provavelmente, ela é de aquário. Sabe, elas só querem o espaço delas. E brigam por ele!

Não se conformam com pouco, pelo contrário, querem o melhor para si e fazem de tudo para conquistar. A frase favorita dessas garotas, provavelmente, é “por quê?”. Sim, conviver com uma aquariana é ser o tempo todo metralhada com interrogatórios.

A parte boa disso? As perguntas delas fazem o outro crescer. Só a partir de questionamentos é possível evoluir. Essa é a missão delas na terra.

A originalidade delas fascina.

Elas sempre se sobressaem de alguma forma, mesmo a mais convencional das aquarianas. Não dá para saber ao certo, mas existe algo de diferente nelas, de original. Algo que encanta, faz delas únicas.

Pode ser na aparência, no jeito de falar e, bem, principalmente, no jeito de pensar. Essas garotas têm o poder de trazer uma perspectiva completamente nova e fresca para assuntos já batidos.

Como elas fazem isso? É um segredo guardado a sete chaves…

Elas são modernas.

Elas são modernas e polêmicas. Estão sempre um passo à frente dos outros. Louco isso, não? Mas é verdade.

Nasceram com um dom maravilhoso de conseguir enxergar o futuro. De ver além. O lado de fora da zona de conforto é o parque de diversões de quem nasce sob aquário.

Se as arianas são as eternas crianças do zodíaco, as aquarianas são as jovens, sempre propondo revoluções, sempre chacoalhando o ambiente onde vivem.

Parafraseando a música “Velha Roupa Colorida”, escrita por Belchior e imortalizada na voz de Elis Regina, a mensagem dessas garotas para os outros é simples: “o passado é uma roupa que não nos serve mais e precisamos todos rejuvenescer”.

Elas criam verdadeiras revoluções.

Porque não estão interessadas no mundo como ele é, mas como ele pode ser. Como ele pode se tornar um lugar bom para todos, mais igualitário mais justo. Essa é a verdadeira paixão delas. Ou melhor: a verdadeira vocação

Elas vieram para a terra causar e sabem disso e não vão descansar enquanto não operarem mudanças por menores que sejam. As revolucionárias do horóscopo.

Ok, elas são um pouco teimosas.

Como todos os outros signos fixos, as aquarianas têm uma certa dificuldade em lidar com mudanças, algo bastante contraditório. Como um signo tão moderno não consegue praticar a flexibilidade?

Bem, a teimosia delas tem mais a ver com os outros não aceitando a visão delas de mundo ou não compreendendo as ideias geniais delas. Aquarianas acreditam ser as donas absolutas da razão. O pior? De fato, quase sempre elas estão certas mesmo (mas não deixa elas saberem disso, tá?).

E como são inteligentes!

Cheias de teorias, ideias e verdades, elas são as garotas mais inteligentes que qualquer um pode conhecer. Mas mais do que isso: o jeito inconformista das aquarianas não permite a elas o luxo da acomodação.

Inquietas, estão sempre em busca de melhorar, em busca de uma elevação por meio do estudo. Curiosas, querem aprender tudo e depois aprender mais. E mais. E mais…

E, ai, como são misteriosas.

É difícil explicar em palavras: as aquarianas tem alguma coisa de indecifrável no jeito delas. Quando parecem estar indo para um lado, elas vão lá e, PÁ, surpreendem a todos indo para o outro. Ao mesmo tempo que podem estar “no mundo da lua”, estão prestando atenção em tudo, analisando tudo.

Donas de um carisma único, elas são mistério puro e vão fazer a mente de qualquer um que tenta decifrá-las “pifar”.

Aquarianas são demais, elas são as melhores!