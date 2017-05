Ele mentiu ter levado uma garota ao motel e teve o que mereceu

O machismo não compensa. Após inventar ter levado uma garota para o motel e afirmar aos amigos ter tido relações sexuais com ela, Lázaro Dias, de 26 anos, foi condenado pela Justiça do Espírito Santo, nesta terça-feira, 23, a publicar uma retratação no Facebook – já curtida por mais de 22 mil pessoas.

O caso aconteceu em 2016 e, na época, a vítima Izabela Stelzer, 22, procurou a polícia e registrou queixa contra ele. De acordo com o advogado dela, em entrevista ao G1, o rapaz chegou até a forjar um print de uma conversa que teria tido com ela e enviado aos colegas no Whatsapp.

Segundo ele, em depoimento à polícia, Lázaro admitiu ter mentido. Em uma audiência de conciliação, realizada na segunda, 21, ficou decidido que ele deveria publicar o pedido de desculpas em modo público por tempo indeterminado no Facebook. Izabela não quis indenização, apenas que a história fosse desmentida em público.

Na mesma rede social, ela publicou um texto de desabafo e incentivo para outras garotas vítimas do mesmo tipo de coisa. “Não deixem que caras como esse, alimentem esse vício estranho e escroto de mentir e nos machucar para se auto vangloriar. Corram atrás da justiça. A gente merece, e no final sempre vale a pena”, escreveu.

