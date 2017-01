Ufa! As ruivas, em breve, poderão ganhar os próprios emojis

Os emojis, outrora muito criticados por de fato não representarem todos os tipos de pessoas, estão dando um show de inclusão. O possível próximo passo? A inclusão da opção de personagens ruivos.

De acordo com a Emojipedia, nos últimos meses, foram inúmeras as reclamações de usuários sobre a falta de emojis com essas características.

Leia Mais: Emojis que você provavalente usou errado o ano todo

Um dos problemas para isso, segundo eles, seria o fato de apenas 1-2% da população mundial poder ser considerada ruiva.

Por isso, eles resolveram discutir a questão já na próxima reunião e, talvez, no começo de 2018, os celulares equipados com iOS deverão receber a atualização.

Torcendo!