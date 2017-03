Saiba como as fases da Lua influenciam sua vida prática

Desde que o mundo é mundo, o ser humano vive com a cabeça na Lua. O satélite natural da Terra ilumina as noites, comanda as marés e tem influência também no nosso Mapa Astral e no nosso dia a dia. Há quem acredite que determinadas fases da Lua são mais propícias para cortar os cabelos. Há agricultores que plantam de acordo com a Lua, bem como pescadores que decidem o que fazer dependendo se ela está Cheia, Nova, Minguante ou Crescente.

De acordo com os especialistas do Astrocentro, essa crença tem toda a razão de ser. Somos influenciados pela Lua assim como pelos outros astros, e planejar-se de acordo com as fases da Lua pode ser muito auspicioso! Veja as características de cada fase da Lua a seguir e, mais abaixo, o calendário que indica as datas de cada fase da Lua ao longo de 2017.

Lua Nova

É a primeira fase da Lua – um bom período para iniciar coisas novas, que vão nascer junto com a influência da Lua. É também a transição entre a escuridão e a claridade. Se você tem planos há algum tempo, mas está esperando a hora certa para colocar em prática, agora é a hora de fazer seu projeto andar!

Lua Crescente

É a segunda fase da Lua – aproveite para dar continuidade a algum projeto que por acaso tenha ficado parado, seja por qual motivo for. Se você já está pensando em realizar algo e quer que isso dure por muito tempo, é na Lua crescente que deve investir! Mas se você não quer que dure – por exemplo, uma dívida – fuja desse ciclo lunar.

Lua Cheia

A terceira fase é também a mais irresistível – resgate coisas do passado distante e coloque elas para andar agora mesmo. Também é a fase ideal para quem quer romance na vida. Não é uma boa ideia chamar seu amor para apreciar a Lua Cheia? Tudo o que tem de ser resolvido de maneira rápida e eficiente é favorecido nessa fase.

Lua Minguante

A última etapa do ciclo lunar – um momento de paz e calma para todos, pois é o momento de concluir e encerrar as coisas. Aproveite para refletir sobre sua vida e seus objetivos e fazer novos planos. Também é um momento perfeito para descansar. Não inicie novas coisas nessa fase – lembre-se que é hora de encerrar. Você pode planejar, mas espere a Lua Nova para colocar os planos em prática.

Gostou? Agora consulte o calendário lunar para saber em que fase estamos e sinta a influência da Lua em sua vida.

Lua Crescente ◖05/1

Lua Cheia ● 12/1

Lua Minguante ◗ 19/1

Lua Nova ○ 27/1

Lua Crescente ◖4/2

Lua Cheia ● 10/2

Lua Minguante ◗ 18/2

Lua Nova ○ 26/2

Lua Crescente ◖ 5/3

Lua Cheia ● 12/3

Lua Minguante ◗ 20/3

Lua Nova ○ 27/3

Lua Crescente ◖ 3/4

Lua Cheia ● 11/4

Lua Minguante ◗ 19/4

Lua Nova ○ 26/4

Lua Crescente ◖ 2/5

Lua Cheia ● 10/5

Lua Minguante ◗ 18/5

Lua Nova ○ 25/5

Lua Crescente ◖ 1/6

Lua Cheia ● 9/6

Lua Minguante ◗ 17/6

Lua Nova ○ 23/6

Lua Crescente ◖ 30/6

Lua Cheia ● 9/7

Lua Minguante ◗ 16/7

Lua Nova ○ 23/7

Lua Crescente ◖ 30/7

Lua Cheia ● 7/8

Lua Minguante ◗ 14/8

Lua Nova ○ 21/8

Lua Crescente ◖ 29/8

Lua Cheia ● 6/9

Lua Minguante ◗ 13/9

Lua Nova ○ 20/9

Lua Crescente ◖ 27/9

Lua Cheia ● 5/10

Lua Minguante ◗ 12/10

Lua Nova ○ 19/10

Lua Crescente ◖ 27/10

Lua Cheia ● 4/11

Lua Minguante ◗ 10/11

Lua Nova ○ 18/11

Lua Crescente ◖ 26/11

Lua Cheia ● 3/12

Lua Minguante ◗ 10/12

Lua Nova ○ 18/12

Lua Crescente ◖ 26/12