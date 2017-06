Saiba quem foi Santo Antônio e veja 4 simpatias para o amor

Santo Antônio é, sem dúvidas, um dos santos mais populares do Brasil. A imagem do Frei Franciscano, carequinha, descalço e com o Menino Jesus no colo está em muitas casas e altares por todo o País. Ele é famoso por atender aos pedidos de casamento feitos por mulheres e homens – especialmente no dia 13 de junho, dia da morte do Santo.

Mas você sabia que, antes de ser Antônio, o Santo nasceu Fernando? Ele nasceu e foi batizado na cidade de Lisboa, em Portugal, em 15 de agosto de algum ano entre 1191 e 1195. Até hoje quem vai à capital portuguesa pode visitar o local de nascimento do menino Fernando, onde hoje existe uma igreja com o nome do Santo.

Ele iniciou sua formação religiosa com os Agostinianos, mas em 1220 tornou-se Franciscano, pregando em Portugal, na França e na Itália. Ele foi contemporâneo de Francisco, fundador da ordem dos Franciscanos e também um Santo muito popular. Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 1231, e por isso é conhecido tanto como Santo Antônio de Lisboa quanto como Santo Antônio de Pádua – os dois são a mesma pessoa.

Tão famoso, Santo Antônio é considerado padroeiro de muita gente e coisa: amputados, animais, estéreis, idosos, pescadores, grávidas, barqueiros e marinheiros, pobres e oprimidos, viajantes, pescadores, agricultores… mas no Brasil, claro, a maior fama que ele tem é de casamenteiro.

Para quem tem fé, uma simpatia dedicada a Santo Antônio não faz mal nenhum. Com a ajuda da comunidade esotérica Astrocentro, listamos quatro simpatias voltadas para o amor. Se você está em busca de um relacionamento ou um casamento, não custa tentar 😉

1- Simpatia para esquecer ex

Em um domingo, vá a uma igreja do Santo próxima de sua casa e leve uma vela branca. Acenda a vela no altar de Santo Antônio e peça a ele para ajudá-la a esquecer e só saia quando a vela estiver apagada. Faça isso por três domingos consecutivos, que no quarto seu coração já estará aliviado.

2- Simpatia para ser convidada para sair

Você precisa de um lenço de seda vermelha, uma faca pequena, 50 centímetros de fita vermelha e uma caneta vermelha nova.

Quando chegar a madrugada de uma noite com Lua Nova, estenda o lenço sobre uma mesa e escreva seu nome, com a caneta, nas quatro pontas do lenço.

Depois escreva o nome da pessoa que você estiver interessada até formar um círculo no meio. Faça isso dos dois lados do pano.

Em seguida enrole a faca no lenço e amarre com a fita. Leve isso sempre com você na bolsa, e quando conquistar o que deseja, enterre tudo perto de uma cerca ou muro.

Essa simpatia para Santo Antônio precisa ser feita no dia 13 de junho para que tenha maior eficiência.

3- Simpatia de Santo Antônio infalível para começar um namoro

Vocês já saíram, já estão há um tempo juntos, mas você começa a achar que está demorando muito para a relação se tornar algo sério. Para isso, existe a simpatia que fará com que você comece a namorar, mas para isso você precisa de uma rosa e do seu perfume que seu amor mais gosta.

É bem simples: você vai tirar os espinhos da rosa e colocá-la dentro do perfume. Depois disso, rezará para o Santo Antônio para que ele tire todos os obstáculos do caminho do casal. A partir daí, passe a usar este perfume toda vez que for encontrar seu amor, e logo mais este relacionamento se fortalecerá.

4- Simpatia para se casar com seu amor

Se você quer agilizar esse processo, pegue um lenço seu e consiga outro de seu amor para fazer esta simpatia para Santo Antônio.

Seu amor deve te dar o lenço. Aproveite para limpar os lábios dele ou dela com o pano. Depois guarde-o com seu lenço atado por um nó bem forte, e coloque eles no meio dos seus objetos pessoais. Você precisará ficar três dias sem ver seu amor. Depois deste tempo desfaça o nó nos lenços e morda as quatro pontas do dele. Devolva o lenço para ele ou ela assim que se encontrarem, e deixe o seu aos pés de Santo Antônio na Igreja.