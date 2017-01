Enquanto algumas pessoas contam as horas para a chegada do primeiro dia de aula, seja na escola, na faculdade ou em algum curso, outras detestam tanto a experiência que até torcem para que a data passe o mais depressa possível. Com tantas emoções misturadas, estudantes de diversas partes do país compartilharam nas redes o que estão sentindo ao voltar à rotina.

Confira, a seguir, os melhores tuítes!

1.

gente responde aqui de vdd

eh mto ridiculo se eu pedir pea minja mae ir comigo no primeiro dia de aula da faculdade? — 신dino baby (@svnghoon) January 30, 2017

2.

To com mó saudade da faculdade, mas no primeiro dia de aula vai passar — DEH🍀 (@DehCristina_18) January 30, 2017

3.

Antes do primeiro dia de aula na faculdade pic.twitter.com/cHiAvGRgOz — 🚀Dr¡🌠 Ellie 🌌 (@badxwolves) December 28, 2016

4.

5.

O mais engraçada e que no primeiro dia de aula eu vou toda maravilhosa, já o segundo já começo a ir igual mendiga — Rebs (@beccafavarato) January 30, 2017

6.

primeiro dia de aula e já tenho dois crushes scrr alguem me para — julha (@juliaasgc) January 30, 2017

7.

Como o tempo passa né. Anos atrás era eu, toda animada pro primeiro dia de aula. Com material novo e tudo — Vic (@poxa_rosal) January 21, 2017

8.

Eu no primeiro dia da volta das aula pic.twitter.com/Jk1u7qsWv2 — lindu (@ehdaora) January 29, 2017

9.

tentando me levantar pro primeiro dia de aula pic.twitter.com/A9IZ1b7eXV — rosi (@laurmiIasoIo) January 21, 2017

10.

#EuSempreAchoQue eu poderia ser mais normal:

Primeiro dia de aula

-esse aqui é o aluno novo, se apresenta !

Eu: pic.twitter.com/UkQtoyW2fn — Dudu (@nao_pisque) January 29, 2017

11.

12.

eu no primeiro dia de aula na faculdade pic.twitter.com/ciaI0dYFko — bruno (@pirockstar) January 18, 2017

13.

Primeiro dia de aula e ate a carteira ja desacreditou em mim pic.twitter.com/zXaMefjUzY — Amorim (@mooriim) January 30, 2017

14.

eu no primeiro dia de aula em um colegio novo pic.twitter.com/xCyjY9VOoN — ㅤ (@mizngyu) January 21, 2017

15.

é legal ver os calouros todos pomposos no primeiro dia de aula, achando que faculdade é mil maravilhas KKKKK — cams (@bluecometz) January 18, 2017

16.

Primeiro dia de aula na faculdade pic.twitter.com/ERbsNe1LMW — Snap: Andressaponts (@Andressaponts_) January 6, 2017

17.

primeiro dia de aula amanha e ja to aqui pensando qnd vou ter ferias dnv — Leo ✠ (@leohcezar) January 30, 2017

18.

primeiro dia de aula já passou — +a (@maisasilva) January 26, 2017

19.