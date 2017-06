Sereias, elfos e rostos sem gênero: vem ver os novos emojis!

Se tem sereia em tudo, por que não na biblioteca de emojis de nossos celulares? E por que os emojis são do sexo feminino ou masculino sempre? Não deveria ter emoji sem gênero?

Atendendo aos apelos do nosso tempo, o Consórcio Unicode incluiu estes e vários outros emojis contemporâneos à atualização de 2017 da Emojipedia. São 69 novas imagens.

Além da sereia e do rosto sem gênero (jovem, adulto e idoso) há uma mulher de hijab, uma mulher amamentando, gênio e gênia da lâmpada, dinossauro e praticantes de ioga. Tem também as bandeiras da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales, destrinchando a bandeira do Reino Unido.

As imagens já estão lançadas e serão disponibilizadas por cada fabricante de aparelhos de celular até setembro. Agora é ficar de olho e esperar aparecer no seu.