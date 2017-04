As arianas são as garotas mais f*das do zodíaco. Duvida?

E existem pessoas tão incríveis e polêmicas quanto as arianas? Difícil.

As nascidas entre 21 de março e 19 de abril (essas datas podem variar dependendo do ano de nascimento), regidas por Marte, são garotas de extremos: ou você ama ou odeia. A nossa dica? As pessoas de Áries são apenas amor – o maior amor do mundo.

Abaixo, alguns dos motivos que fazem delas tão fascinantes.

Vai!

Sabe o perigo? Então, a ariana ri na cara do perigo. Por ser o primeiro signo do zodíaco, ou seja, o impulso, Áries não tem medo de desafios, não, pelo contrário, precisa de deles para se sentir vivo.

É como se as arianas vivessem o tempo todo com uma corda de bungee jump pendurada na cintura e estivessem prestes a pular de um precipício a qualquer momento. A melhor parte? Elas fazem isso com um sorriso no rosto e tendo a certeza de que tudo vai dar certo no final. Que louco e maravilhoso.

O que motiva elas é assumir riscos, é o novo, o desconhecido, é estar onde nunca ninguém esteve. Para essas garotas, a vida é uma grande competição e apenas o primeiro lugar interessa.

Elas são assim

Não existe meio termo para as arianas, ou é ou não é. E, ok, isso pode até parecer um pouco radical e é, mas essa é a natureza delas. É como se, ao conhecer uma pessoa, estivesse implícito no olhar delas: “essa sou assim e você precisa me aceitar desse jeitinho”.

Claro, nem todo mundo vai entender e milhares irão fugir decepcionados: porque a grande sacada sobre essas garotas é a que elas não vão mudar por ninguém – a não ser por si próprias. E isso não é errado, elas avisaram…

Maior amor do mundo

Sabe, é muita intensidade presa em apenas um ser. É muito fogo precisando ser liberado. É muita energia pronta para explodir… Sério, por isso, as arianas vão iniciar diversas coisas: romances, cursos, amizades e muito provavelmente não vão terminar a maior parte dessas empreitadas e tudo bem.

O que importa é toda a paixão que vão colocar em cada um desses “projetos”.

E, talvez, essa seja a coisa mais incrível sobre elas, o amor que colocam em tudo e absolutamente qualquer coisa é o maior amor do mundo. E é lindo de ver a empolgação, a vontade e, principalmente, o olhar brilhante e apaixonado.

Sexo, sexo, sexo

Com tanta energia guardada, obviamente, essas garotas precisam gastá-la de alguma forma. E uma das atividades favoritas delas, sem dúvida, é o sexo – algo que se dedicam desde muito cedo.

E, como tudo o que fazem, vão colocar muito empenho e paixão – da transa casual ao ato sexual com a alma gêmea, intensidade será a palavra e, olha, vai difícil escutarem alguma reclamação. Arianas não brincam em serviço, melhor: elas comandam.

Eternas crianças

As arianas podem ser chamadas de eternas crianças do zodíaco e isso está longe de ser algo ruim. Claro, qualquer coisa em excesso pode ser fatal, mas, sinceramente, todos os outros signos deveriam se espelhar nessas qualidades ~infantis~ de Áries.

Nessa coragem desmedida para desbravar o desconhecido, nessa sinceridade cortante, que às vezes pode ser confundida com grosseria, e nessa vontade de louca de sempre acertar, mesmo que, para isso, seja preciso errar – e muito.

E isso é louvável: essas garotas não tem medo de falhar e, por mais frustradas que possam ficar, logo elas esquecem e partem para um novo e muito mais divertido desafio.

Essa sede, essa imprudência prudente, essa vontade de se aventurar por caminhos nunca antes tentados são o que fazem das arianas únicas, as pessoas mais fodas do zodíaco.