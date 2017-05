Motivos por que as taurinas são as mais maravilhosas do zodíaco

Tem uma amiga taurina? Agarre e não solte.

Vídeo: O Lado Ruim de Cada Signo

As nascidas entre 20 de abril e 20 de maio (essas datas podem variar dependendo do ano de nascimento), regidas por Vênus, são parceiras confiáveis, cheias de bons conselhos e que, bem, não abrem mão das boas coisas – e isso inclui a comida, ok?

Ter uma taurina em sua vida é quase como ganhar na loteria. Duvida? Abaixo, a gente prova.

Elas não são comilonas, elas gostam de coisa boa.

Chega! Isso precisa parar! Durante os últimos anos diversos textos propagados na internet (#fatosalternativos) convenceram uma legião de pessoas de que quem está sob touro é uma garota que não consegue ver nada na frente além de um bom prato de comida. Uma mentira, tá?

É óbvio que as taurinas amam comer (quem não ama, afinal?), mas muito mais do que simplesmente comilonas, elas gostam mesmo é das coisas boas da vida – alimentação inclusa.

Muito ligado ao dinheiro, touro é o signo do prazer, dos sentidos aguçados: boas refeições, bons restaurantes, boa conversa, tapetes persas, joias, jatinhos e bom sexo estão nesse pacote.

Influenciadas por Vênus, esse planeta danadinho, as taurinas são aquelas garotas que sabem se divertir e, por consequência, dar uma boa festa. Elas são o melhor tipo de anfitriãs. Atenciosas, fazem qualquer convidado se sentir em casa e, claro, vão pensar no melhor menu de comidas e bebidas. As taurinas também são generosas e querem, sim, compartilhar todo esse bom gosto com os outros. Só não peça para elas dividirem o chocolate, ok?

Leia Mais: As arianas são as garotas mais f*das do zodíaco. Duvida?

Porto seguro.

As taurinas estão com os dois pés fincados na terra. Elas são confiáveis, objetivas, conservadoras, e dificilmente vão se colocar em situações de risco. Tudo com elas precisa de tempo: tempo para o banho, para entregar o relatório, para terminar o namoro… Elas não são o tipo de garota que vai tomar uma decisão – QUALQUER DECISÃO – na hora. Chamá-las para ir à balada de última hora? Nem pensar. Elas precisam ruminar, mastigar as ideias até se sentirem verdadeiramente seguras.

Sim, é verdade, muita gente fica irritada com todo esse jeito “devagar e sempre” delas. Mas, ó, é preciso se acostumar porque elas nunca vão mudar. Quer aventura? Procure uma sagitariana, uma ariana, uma geminiana…

Se tem uma coisa que quem está sob touro detesta, essa coisa é mudança. Tenha paciência, as taurinas são fieis e, possivelmente, as melhores amigas do zodíaco. Ser amiga de uma é quase como ganhar na loteria, elas nunca vão abandonar você. Um porto seguro para a vida toda.

Leia Mais: As aquarianas são as melhores do zodíaco. Duvida?

Trabalho. Trabalho. Trabalho.

A palavra trabalho também é bastante presente no vocabulário da taurina. Elas gostam de trabalhar. Mais do que isso: gostam de se sentir úteis para os outros e, principalmente, terminar tudo o que se propuseram a fazer. O que é preciso entender sobre elas: vão fazer tudo no tempo delas.

Sim, perfeccionista, ela não vai descansar até terminar e vai entregar o melhor que puder, mas isso, talvez, demore um pouquinho a mais. A verdade é que, apesar de serem incansáveis, elas demoram um pouco a “pegar no tranco”. Sabe como é, são incansáveis na preguiça também… Mas, ó, uma vez no caminho, ai se alguém tentar impedi-las!

Além disso, a taurina é uma exímia realizadora. Ela tem uma força estranha dentro de si que consegue colocar em prática os projetos mais loucos. Quer dizer, lembra que ela não é de se lançar em coisas arriscadas? Pode ter certeza que ela pensou muito antes de fazer algo e, objetivamente, conseguiu transformá-lo em algo viável.

Porque elas são implacáveis

A taurina adora ter razão – e normalmente ela tem. É por que ela é uma pessoa apegada, sabe, e, já que passou tanto tempo pensando naquela decisão, não quer ser contrariada.

A taurina, também, é uma força da natureza. Sério. Elas têm uma firmeza de propósito (ou seria teimosia?) tão grande que quase nada pode deixá-las abaladas. São como uma rocha. Pacientes, não vão desistir no primeiro “não” e sempre, sempre vão conseguir renascer, se reerguer.

Óbvio, elas têm momentos horríveis, como todo mundo, mas elas encontram forças dos lugares mais obscuros para seguir em frente. É como se alguém sempre sussurrasse no ouvido delas “tudo vai ficar bem”. Taurinas são otimistas. São lutadoras silenciosas e instintivas que podem até demorar dar o primeiro golpe, mas, por favor, saia da frente.

Ciumentas?

Como a gente disse lá em cima, elas são dadas aos excessos. Alguns sentimentos exacerbados também podem estar nesse pacote… As taurinas têm uma visão um pouco estranha das coisas e, por terem essa forte ligação terrena, costumam enxergar tudo como propriedade.

Isso é certo? Impossível dizer. Mas, para elas, relacionamentos também são posses. Você gostaria de ter sua casa invadida? Por mais louco que possa parecer, é assim que elas se sentem com relação aos outros.

Com a chegada da maturidade, elas entendem que pessoas são pessoas. Mas lembra, né, as taurinas são um pouco leeeeeeentas…

E existe alguém mais sensual do que uma taurina?

Sexo é uma parte importante da vida de uma taurina. Não, ela não é fã de acrobacias na cama, bem estilo filme pornô, ou lugares muito loucos. Normalmente, na real, ela vai preferir lençóis limpos e pessoas competentes.

Quem está sob touro, acima de tudo, gosta de aproveitar cada segundo e usar de todos os sentidos. Preliminares são mais do que bem-vindas, são parte importantíssima do ato sexual para a taurina.

Vai na dela: o “devagar e sempre” pode render a melhor transa da sua vida.