Pare de dizer que as geminianas são falsas. Elas são maravilhosas

Essas garotas gostam mesmo é de conversar, de trocar ideia, conhecer gente nova… No mundo das geminianas, as nascidas entre 21 de maio e 21 de junho (essas datas podem variar dependendo do ano de nascimento), nada é monótono! Elas estão em constante mudança de humor e, principalmente, evolução.

Leia Mais: Motivos por que as taurinas são as mais maravilhosas do zodíaco

Sempre com um projeto mirabolante na cabeça, são almas livres que não abrem mão de um bom desafio, viu?!

Abaixo, descubra um pouquinho mais sobre a personalidade fascinante das pessoas nascidas sob Gêmeos.

Falsas?

Eu tenho dois humores pic.twitter.com/LpZSNx2j7b — falsiane (@naosejatrouxa) June 5, 2017

De uma vez por todas, parem de falar que as geminianas são falsas. Isso é uma baita de uma mentira. Gêmeos é um signo mutável, ou seja, pode mudar de ideia como alguém troca de roupa e isso não é necessariamente ruim, pelo contrário. As geminianas – sempre muito inteligentes – não conseguem olhar a vida em apenas uma perspectiva… Diferente de outros signos, para elas, não é “preto no branco”, mas todo um arco-íris de possibilidades.

E se existe uma palavra que essas garotas odeiam, essa palavra é “rotina”. Por que fazer tudo do mesmo jeito todos os dias quando você tem um milhão de outras opções? Por que pensar do mesmo jeito?

Sim, elas realmente acreditaram naquele conselho que deram para você ontem, mas, hoje, após pensaram demais no assunto, já enxergam a situação com uma opinião completamente nova… Não é falsidade, não. Para elas, o mundo é um grande e misterioso parque de diversões prestes a ser explorado e não existe apenas uma forma certa de fazer isso, mas várias.

100 km/h

Não existe limite para a mente de uma geminiana. Sério, o cérebro delas é um mundo inteiro de possibilidades e elas possuem uma capacidade absurda de comunicação e raciocínio!

Essas garotas conseguem pensar na velocidade da luz. Rápidas, podem responder qualquer um quase imediatamente e sempre com uma pitada de bom humor e, às vezes, sarcasmo – porque ninguém é de ferro, afinal.

E como gostam de conhecer pessoas! É até engraçado, mas você pisca os olhos e lá vai a geminiana entrar em mais um papo com algum desconhecido… Além de criar teorias, elas gostam de falar (muito!) sobre essas teorias e não importa se para o melhor amigo ou uma pessoa que elas acabaram de conhecer em uma festa.

A explicação? Gêmeos é regido por Mercúrio que, veja só, é o planeta do intelecto e da razão. Ahhhh!

Leveza

As geminianas não têm tempo a perder, só de saber que existe um mundão de pessoas e possibilidades, elas já ficam ansiosas e angustiadas. Por isso, precisam aprender e conhecer o máximo de coisas possíveis.

Isso será feito de uma forma, talvez, superficial. Por que se aprofundar em apenas um ou dois temas quando você pode descobrir mil? Para quem olha de fora, pode ser um pouco difícil compreender. Como elas conseguem? Bem, a mente delas funciona mais ou menos desse jeito e elas são felizes assim.

A parte boa é que com as geminianas tudo é leve, fácil e sem muito drama. Elas encaram tudo na esportiva porque não podem se dar ao luxo de gastar preciosos minutos com dramas, muitas vezes, sem sentido.

A amizade delas é como uma brisa fresca no caos diário que muitos podem chamar de vida.

Amor racional

Tudo na vida da geminiana é singular, inclusive, a forma de amar. Para elas, muito mais importante do que a aparência física de uma pessoa, é o que ela pode oferecer intelectualmente.

Sim, elas acham sexy demais alguém que pode desafiar o cérebro delas, ou pode, por exemplo, “segurar” uma mesa de bar na conversa ou conseguir conversar por horas no telefone.

Elas amam transar, mas amam ainda mais ter alguém para conversar após o sexo. Só assim a mágica nunca vai acabar para elas. E como flertam essas garotas!