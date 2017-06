SP ganha café inclusivo tocado por pessoas com síndrome de Down

Se, desde que o Masterchef e programas gastronômicos se popularizaram, é comum pensarmos só em comidas incríveis quando ouvimos o termo “chef especial”, a mais nova cafeteria de São Paulo, a Chefs Especiais Café, vai mudar essa noção.

Isso porque o “especiais” do nome se refere a algo maravilhoso: este será o primeiro estabelecimento do ramo a ser comandado por pessoas com síndrome de Down.

Inspirado em um café semelhante na capital da Irlanda, Dublin, o local surgiu pela iniciativa de muitas pessoas juntas – dentre elas Rodrigo Botoni, que participou do filme “Colegas” – com o auxílio do Instituto Chefs Especiais, que integra pessoas com síndrome de Down na sociedade através da gastronomia.

O local conta com uma decoração bastante despojada. Conforme explica uma das gestoras do instituto, Simone Berti, em entrevista à Folha de S. Paulo, a ideia é diminuir a noção de que as pessoas com síndrome de Down são “coitadinhos, incapazes”.

No café, a maior parte dos alimentos será produzido por pessoas com Down – e a renda, revertida para outras iniciativas tão inclusivas quanto esta.

“Pessoas com Down têm possibilidade de fazer tudo”, diz ainda Simone. “O que falta a elas é oportunidade”.

O Chefs Especiais Café fica na Rua Augusta, 2559, em São Paulo. Vale a visita!