Tattoos temporárias com perfume são realidade e queremos todas

Tatuagem temporária é uma ótima opção para quem curte um desenho ou outro na pele, mas não tem certeza se quer isso para sempre. Pois a nova coleção da Tattly, empresa norte-americana especializada nesse tipo de tattoo, faz até as mais convictas tatuadas desejarem artes laváveis na pele. Além de lindos, os desenhos são perfumados.

São oito desenhos criados pelo artista plástico francês Vincent Jeannerot: quatro de flores (hortênsia, rosa, peônia rosa e peônia roxa) e quatro de temperos (sálvia, tomilho, salsinha e alecrim). Os perfumes que acompanham cada tattoo foram desenvolvidos pela Agilex Fragrance.

Os desenhos são vendidos separadamente e em conjuntos de quatro flores ou de quatro temperos, com preços que variam entre US$ 6 e US$ 18. E a Tattly entrega no Brasil. Fica a dica.