Estas tatuagens de pets parecem desenhos feitos com canetinha

Fãs de tatuagens de animais, preparem seus corações: você vai se apaixonar pelos desenhos da artista sul-coreana Jiran. No melhor estilo cartoon com um toque de anime, as tattoos são bastante divertidas e deixam a gente em dúvida se são de verdade ou apenas feitas com caneta. O traço é tão bem feito que, à primeira vista, é difícil distinguir uma real daquela que você fazia quando era criança, que vinha no chiclete, sabe?

Curiosamente, as leis na Coreia do Sul não são muito simpáticas com quem curte tatuagem: ao que tudo indica, você só pode fazer a sua se ela for feita por um(a) médico(a), devido ao caráter invasivo do procedimento. Ou seja: os tatuadores que não forem médicos titulados podem receber multas e até mesmo serem presos por marcar a pele dos clientes que os procuram.

Só de olhar essas ideias, a gente já sabe que valeria a pena ~quebrar as leis~. É um melhor que o outro!

