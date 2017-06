Com um clique, site mostra nome, telefone e e-mail de brasileiros

Se você achava que seus dados pessoais eram privados e estavam em segurança, pode rever esse pensamento: nos últimos dias começou a circular pelas redes sociais a informação de que um site chamado Telefone.Ninja forneceria dados como telefone, e-mail e endereço de qualquer pessoa no Brasil – bastava informar o nome completo dela.

O MdeMulher fez alguns testes com a ferramenta e se deparou com bastante informação correta, mas desatualizada – telefones e endereços verdadeiros, porém antigos. Em alguns casos, o site mostrou mais de um número de telefone e mais de um endereço.

O serviço que o site oferece se assemelha ao oferecido pelos antigos catálogos telefônicos, em que você podia procurar o número das pessoas por meio do nome do titular da linha. Quem é mais velho certamente lembra dos livros com milhares de páginas, bem como das tradicionais páginas amarelas, que catalogavam comércio e serviço.

Não gostou?

O site explica que existem maneiras de excluir seus dados da base: o primeiro passo é entrar na página que deseja remover e clicar no link que fica no rodapé, onde está escrito “Solicitar pedido de privacidade e não exibição dos dados desta página”.

Porém eles alertam que atualizam o site constantemente, usando dados de operadoras de telefone. Para garantir que seus dados não sejam repassados – para esse site ou para outros lugares – você deve entrar em contato com sua operadora e pedir que não divulguem seus dados.