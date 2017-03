OMG! O Tinder ganhou versão para computadores e ela é incrível

Finalmente! O Tinder anunciou nesta terça-feira, 28, uma nova – e incrível – versão para computadores. Sim, agora é possível “dar match” nos próximos contatinhos usando o mouse.

E é bem fácil, viu? Chamado de Tinder Online, o serviço funciona sem a necessidade de um programa especial. Você entra no site do aplicativo, usa suas credenciais do Facebook e pronto: já pode acessar o “mercado” de crushs e deslizar para esquerda ou direita com o cursor.

A melhor parte? O serviço de mensagens ganhou melhorias e, assim como o Whatsapp web, promete ser um sucesso. Chega de esperar aquela folguinha durante o expediente para responder o ~futuro grande amor da sua vida~.