Titi Müller critica músicas machistas de atração do Lollapalooza

O Lollapalooza 2017 aconteceu neste fim de semana em São Paulo, entre os dias 25 e 26, e como na maioria dos festivais de música, muita gente ficou de olho nos looks de quem passou pelo Autódromo de Interlagos – especialmente das celebridades. Mas quem chamou a atenção mesmo e ganhou a internet foi a apresentadora Titi Müller, que fez duras críticas ao DJ Borgore ao vivo, enquanto anunciava as atrações do dia pelo Canal BIS.

“Na medida em que ele foi ganhando visibilidade, as letras compostas por ele, extremamente machistas, misóginas, babacas mesmo, foram ganhando visibilidade e, obviamente, muitas críticas”, afirmou Titi sobre o produtor, compositor e DJ israelense de 27 anos. E os comentários dela não pararam por aí: “Muita gente foi em defesa dele, a própria Nervo [dupla de DJs], que vai tocar aqui hoje e não autorizou nossa transmissão, falou que apesar dele compor letras tipo ‘aja como uma vadia mas antes lave louça’ isso é só um personagem. Querido, na próxima encarnação, invente um personagem melhor”.

E pouco antes do show de Borgore começar, Titi finalizou seu discurso contra o artista: “Eu gostaria de falar ‘machistas não passarão’, mas vai passar nesse canal agora. É isso aí, Borgore. Vai que é tua, querido”, disse em tom irônico. Na verdade, após pouco tempo de transmissão, a apresentação do DJ foi interrompida e Titi anunciou que a performance dele no Lollapalooza poderia ser vista apenas online, pelo site do canal pago Multishow. “Lá está o palco Perry na íntegra, sendo machista ou não”, concluiu.

Assista ao momento em que Titi detonou a participação de Borgore no festival: