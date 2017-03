Vênus retrógrado: entenda como o período influencia sua vida

Você, com certeza, já ouviu falar (e muito) de Mercúrio retrógrado e como ele influencia nossa vida. Mas e quando é outro planeta nessa situação? Você sabe o que isso significa?

Leia Mais: Combinação astrológica amorosa: talvez você esteja fazendo errado

De 4 de março a 15 de abril deste ano, Vênus estará passando pela retrogradação – um movimento planetário que, como explica a astróloga Terra Torres, do Astrocentro, sempre nos traz a oportunidade de refletir e reavaliar nossas ideias e comportamentos. O tema das reflexões e as ideias a serem mudadas, porém, têm tudo a ver com o planeta da vez.

No senso comum, a primeira coisa que vem à mente quando pensamos em Vênus é o amor, não? No entanto, Terra explica que o planeta influencia muito mais do que isso quando está retrógrado, passando também pelas finanças, relacionamentos no geral e também pela nossa autoestima, que fica bastante afetada.

Entenda um pouquinho melhor como esse período vai afetar sua vida.

Finanças

Organize sua planilha, amiga, porque nesse período gastos inesperados podem surgir a qualquer momento. Segundo a astróloga, podem aparecer problemas tanto na hora das compras quanto na das vendas. Tome cuidado!

Além disso, é preciso pensar duas vezes antes de decisões nessa área. “Nada realizado impulsivamente é favorecido durante o movimento retrógrado”, diz a especialista. Ela completa: “Mesmo quando o valor do bem em questão foi bem estabelecido, coerente com o preço médio de mercado, podem surgir dúvidas repentinas na parte do comprador ou do vendedor – assim como atrasos para receber o dinheiro. É muito grande a chance de as pessoas se arrependerem dos bens adquiridos por conta da precipitação“.

Quem está pensando em abrir o próprio negócio também pode ter problemas nessa época, principalmente com o fluxo monetário. “Este é um bom período para buscar informações e ouvir opiniões de profissionais”, sugere Terra.

Autoestima

Nem o próprio Narciso, aparentemente, resistiria à força de Vênus retrógrado no nosso amor próprio. Segundo Terra, o período faz com que as pessoas questionem seus ~encantos~, sua beleza e sensualidade. Justamente por isso, é interessante evitar procedimentos estéticos ou cirúrgicos e mudanças no visual durante essa época – incluindo cortes de cabelo.

Se antes de o período começar, porém, você tiver realizado um procedimento que tenha acabado mal, a época é perfeita para você reparar os danos.

Amizades

De acordo com Terra, não é recomendado fazer ou desfazer amizades neste momento – já que isso pode ser improdutivo ou inconclusivo. São possíveis mudanças também nas relações do ambiente de trabalho e conflitos podem se acentuar até que sejam finalmente resolvidos.

Com os amigos, Terra aconselha que tiremos um tempinho. “É preciso favorecer o processo de introspecção e de fortalecimento da autoestima”, ela diz. Àqueles que estão esperando ansiosamente pelo aniversário, ela tem ainda más notícias: “Você pode ter alguns problemas envolvendo os gastos e a festa, desde a interação entre as pessoas até o não comparecimento”.

E, finalmente, amor

Assim como sugeriu para os amigos, Terra aconselha que nos voltemos para dentro de nós mesmos também quando o assunto é o amor: o período, afinal, deve ser de reflexão. “Tente descobrir o que realmente necessita no outro e na relação”, ela diz. “E também o que é necessário excluir de nossas relações e nossos padrões de comportamento – para que os relacionamentos posteriores sejam diferentes”.

Depois de brigas, términos e até divórcios, o ideal é que não haja tentativas de reconciliação agora. “Mesmo as melhores tentativas de estabelecimento de paz tendem a ser mal recebidas nesse momento, interpretadas como ‘mais lenha na fogueira'”, explica Terra.