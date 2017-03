O “fantasma” de Curitiba é um vídeo melhor que filme de terror

Na madrugada desta terça-feira (14), um vídeo circulou na internet e deixou os usuários de cabelos em pé. Divulgado, inicialmente, como sendo o “fantasma do IML de Curitiba”, mostrou um policial e outra pessoa (a que estava gravando) no meio de um corredor com a porta do hidrante batendo e luzes piscando. Apesar de parecer roteiro de filme de terror clichê, o clipe é, na verdade, uma ocorrência que aconteceu em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

Ao G1, a Prefeitura de Curitiba afirmou não se tratar do Instituto de Medicina Legal, mas, aparentemente, do Centro de Atendimento à Criança e Adolescente (CAIC) do Califórnia, pelas características do local.

ATENÇÃO: se você não curte esse tipo de coisa, melhor não ver o vídeo. Confira a gravação:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública vai instaurar uma sindicância administrativa para averiguar a veracidade das imagens e conversar com os agentes de segurança envolvidos. Que medo!