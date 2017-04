Esse vídeo tem um recado importante sobre violência doméstica

Já parou para pensar pelo que passam as vítimas de violência doméstica? Já parou para pensar o quanto não se sabe sobre o que cada uma dessas vítimas vive todos os dias? Para ressaltar o quanto as evidências de uma situação dessas não são óbvias, a Refuge (organização que cuida de crianças e mulheres que sofrem com isso desde 1971, no Reino Unido) fez um vídeo lindo – e bastante delicado.

A produção é uma parceria entre a instituição, a cantora Frances e a Universal Music. A animação é inspirada na história de Melanie Clarke, uma mulher que foi vítima de violência doméstica e conseguiu mudar de vida depois de contar com a ajuda de outras mulheres e também da organização.

Apesar de o vídeo não dizer nada, é visível que a personagem vai desaparecendo conforme as agressões vão aumentando. No momento em que recebe ajuda, ela volta a aparecer para o mundo. Confira!