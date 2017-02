WhatsApp: como evitar que o app esgote seu plano de dados

Se você é uma das milhões de usuárias viciados em WhatsApp, possivelmente também é uma das milhões de pessoas que veem o plano de dados acabar antes do mês. Dá até uma dorzinha no coração ficar sem 4G (ou 3G) por uns dias. E uma dor no bolso se você decide contratar dados extras.

Mas seus problemas podem acabar – ou ao menos diminuir – se você configurar direito o WhatsApp. É que o que consome dados mesmo é o download de arquivos, como fotos, vídeos e áudios no programa. O padrão do aplicativo é fazer o download de tudo isso automaticamente, mas você pode mudar.

Para te ajudar, fizemos aqui dois tutoriais: um para os celulares Android, outro para os iPhones. Pegue seu celular e vem com a gente!

Celulares Android

1 – Abra o aplicativo;

2 – Clique nas 3 bolinhas que ficam no canto superior direito do app;

3 – Clique em Configurações;

4 – Clique em Uso de Dados;

5 – No campo Download automático, faça suas escolhas. Nossas sugestões:

5a – Em “Quando utilizar rede de dados”, selecione “Nenhuma mídia” (Dessa forma, nada será baixado automaticamente enquanto você usa os dados do telefone. Se você preferir, pode escolher receber só fotos, ou só áudio, e assim por diante)

5b – Em “Quando conectado ao Wi-Fi”, escolha quais você deseja receber automaticamente – pode até deixar todos automáticos, já que o Wi-Fi não se esgota, mas aí você corre o risco de encher a memória do seu telefone rápido demais.

5c – Em “Em roaming”, sugerimos selecionar “Nenhuma Mídia”, já que este tráfego de dados pode ser ainda mais caro!

6 – Você também pode selecionar a caixinha “Reduzir uso de dados durante uma chamada do WhatsApp”. Se as chamadas ficarem com qualidade ruim, volte lá e mude a configuração novamente.

No iPhone

1 – Abra o aplicativo;

2 – Clique no ícone “Ajustes”, na barra inferior;

3 – Clique em “Uso de Dados e Armazenamento”;

4 – Siga os mesmos passos do item 5 dos telefones Android, acima;

Pronto! Agora seu plano de dados vai durar até o fim do mês!