WhatsApp sai do ar e usuários fazem os melhores comentários

Na tarde desta quarta-feira (3), o WhatsApp começou a apresentar instabilidade e acabou saindo do ar para usuários de vários países. Para algumas pessoas, as mensagens não são enviadas. Para outras, elas chegam com atraso.

Apesar de não esclarecer a razão para tal, em nota, o aplicativo informou que “está ciente do problema e trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível”.

No Twitter, o assunto está entre os trending topics e os usuários estão reclamando da ausência do serviço de diversas maneiras – inclusive com memes, claro. Confira algumas das melhores reações!

Beleza, o WhatsApp parou e eu achando que era minha internet — Eloísa (@eloisaalves29) May 3, 2017

“A vida sem WhatsApp”

WhatsApp is down. Don't panic, keep calm everyone pic.twitter.com/kTd71Jar4h — Jason Wise (@JasonAWise) May 3, 2017

“O WhatsApp caiu. Sem pânico, mantenham a calma”

O WhatsApp parou de funcionar pic.twitter.com/NjvpHL2I4J — S+ (@ShayMoura1) May 3, 2017

Meu Whatsapp tá normal continuo sem conversar com ninguém. — Lennon 🇺🇸 (@LennonBossa_) May 3, 2017

NO FUNCIONA WHATSAPP pic.twitter.com/3ArY1XfFCB — Caro Lina (@Caro_Grimaldi) May 3, 2017

“O fim está próximo”

O seu app está funcionando? Conta pra gente!