Youtuber pago por Temer já fez posts machistas e racistas

O youtuber Lukas Marques, dono do canal Você Sabia?, foi um dos seis contratados pelo Ministério da Educação (MEC) para defender e elogiar neste vídeo a reforma do Ensino Médio. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, ele teria recebido R$ 65 mil da gestão de Michel Temer.

Leia Mais: Malhação exibe diálogo seriamente gordofóbico na TV

Com a grande exposição, diversos tuítes antigos do garoto – com conteúdos racistas, machistas, homofóbicos e xenófobos – foram resgatados por usuários do Twitter. “Mulher com mais de mil amigos no Face? É puta”, dizia um deles. “Não sou racista… só acho que os pretos deveriam se fuder mais (sic)”, escreveu em outro.

Twittes antigos do Lukas Marques, xenofóbico, machista, racista, lesbofobico e homofóbico… pic.twitter.com/0qFkdUCAjq — Lunatica (@SabrinaAlvesM) February 17, 2017

Com 7 milhões de inscritos no Youtube, o canal dele é direcionado ao público adolescente e procura trazer curiosidades relacionadas a diversos temas. Sobre os tuítes, que em nada tem a ver com a proposta de informar dos vídeos dele, Lukas pediu desculpas:

Sobre meus tweets antigos, eu peço desculpas. Não é como eu penso e me arrependo de ter postado. Nunca tive a intenção de ofender ninguém. — Lukas Marques (@LukasMarqs) February 17, 2017

Além do “Você Sabia?”, “os influencers “Pyong Lee”, “Rafael Moreira”, “Malena”, “T3ddy” e “Rato Borrachudo” também foram contratados pelo MEC para fazer divulgação favorável da reforma. Até a divulgação da matéria do jornal, nenhum deles havia feito menção nos vídeos de se tratar de conteúdo patrocinado – que custou cerca de 295 mil reais aos cofres públicos.

Sobre a contratação de youtubers, em nota, a pasta se manifestou: