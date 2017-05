Esse é o anel de noivado mais popular do Pinterest – e é lindo

O Pinterest é perfeito para quem quer acompanhar as tendências sobre os mais variados assuntos, como casamento, e muita gente adora ver o que está rolando na rede social para se inspirar.

Assim, algumas fotos se destacam e se tornam queridinhas do público. Foi o que aconteceu com o anel de noivado da canadense Sylvia Billone, que se tornou o mais curtido do Pinterest ao alcançar 103900 pins.

Feito sob medida para ela, o anel é um solitário ao estilo Art Deco, com aro de dois milímetros em ouro rosé e um diamante de 1.22 quilates, segundo a própria noiva contou. O valor do mimo, no entanto, não foi revelado.

Assim, o anel de Sylvia passou a ocupar o título que antes era de uma joia da Raymond Lee Jewelers, feita em ouro branco e diamante, que é vendida a partir de US$ 4,3 mil. Em agosto de 2016, a peça conquistou mais de 63 mil pins.

Entre os dois, qual é o seu preferido? Conta pra gente!