As 10 ideias de decoração de Ano Novo mais populares do Pinterest

Para quem pretende fazer uma festa ou simplesmente uma ceia em casa, para receber amigos e familiares na virada do ano, sabe que a decoração é um detalhe bastante importante.

E por que não se inspirar nessas ideias simples, que você pode reproduzir em casa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Como escolher as flores

Para quem faz questão de uma flora bem bonita para receber o novo ano, a Giuliana Flores separou espécies e cores que vão deixar sua decoração ainda mais bonita:

Lírios brancos

A decoração para a virada do ano é marcada pela cor branca e os lírios são uma ótima escolha. Além de lindos, simbolizam a paz e atraem boas energias. Os arranjos ficam ótimos em vasos prata ou transparentes na mesa da ceia.

Rosas

É legal apostar em outras tonalidades além do branco, para os pedidos de ano novo. O vermelho representa paixão, as laranjas, alegria, já as rosas, amor. Além disso, é possível combinar a tonalidade com o restante da decoração – rosas amarelas, por exemplo, são flores para decoração com predominância de dourado e ainda, dizem que contribuem para prosperidade no campo financeiro.

Orquídeas

Com formato exótico, as orquídeas são naturalmente ornamentais e enriquecem qualquer ocasião. As tonalidades mais indicadas são lilás ou azul para festas de final de ano – então, atenção ao vaso escolhido para que combine com o restante da decoração.

Gérberas

As gérberas são as charmosas para decoração de Réveillon. Com suas cores vivas, trazem alegria. Um jeito elegante de utilizá-las é em pequenos arranjos, perfeitos para dispor sobre a mesa.