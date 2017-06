Cuidados essenciais para ter com os pets durante o inverno

Assim como os humanos, os pets também precisam de cuidados especiais durante a estação. Para manter os animais de estimação saudáveis também nos dias mais frios do inverno, é necessário levar em consideração fatores que vão além das fofas roupinhas.

“No inverno, devemos redobrar os cuidados com os pets!”, alerta a Dra. Marina Bueno, veterinária da Animal Place. De acordo com a especialista, é essencial observar ainda mais o comportamento dos bichinhos para prevenir e combater certas doenças.

“Animais que sentem mais frio tendem a procurar lugares quentes com maior frequência. Além disso, eles podem diminuir a ingestão de comida e água e passam boa parte do dia deitados e apáticos”, observa a Dra. “Na presença de doenças respiratórias, alguns podem ter tosse, espirros e até secreção nasal e ocular”, relata.

Por isso, se tiver alguma dúvida sobre o assunto ou observar qualquer um desses sinais, procure imediatamente uma clínica veterinária, combinado?

Cuidados essenciais para ter com os pets no inverno, listados pela Dra. Marina Bueno

Camas, tapetes, mantas e roupinhas são ótimos itens, principalmente para animais de pelo curto

Para pets com pelos longos, é importante a escovação diária, o que evita nós, que podem lesionar a pele

Cobrir gaiolas, forrar baias e casinhas para sempre oferecer um abrigo quentinho para os bichinhos (especialmente para os que dormem nas aéreas externas de casa)

Para evitar o choque térmico, optar por banhos em dias e horários em que a temperatura está mais elevada. Depois, o ideal é aguardar alguns minutos no local e tomar cuidado ao sair com o animal no vento

Não deixar de passear com os pets durante a estação, mas preferir fazer isso em dias mais quentes e sem chuva

Uma alimentação balanceada é sempre muito importante, em todas as fases da vida e em todas as estações do ano

Investir em fisioterapia e acupuntura para controlar a dor, caso ela exista

No inverno, ocorre o aumento no índice de doenças respiratórias entre esses animais. Portanto, é preciso ficar atenta e manter a vacinação em dia

No caso de pets mais velhos, a saber, a responsabilidade é ainda maior. “Os animais idosos acabam sentindo ainda mais o impacto do frio. Com o sistema imunológico já não respondendo tão bem pela idade, nessa época, acontece o aumento na incidência de algumas doenças, como a traqueobronquite canina, rinotraqueíte viral felina e problemas osteoarticulares”, ressalta a profissional. “Por isso, eles precisam de cuidados mais especiais, como roupinhas bem quentes, e podem até precisar fazer uso de medicamentos, como anti-inflamatórios e analgésicos”, explica a especialista.

Assim como no caso dos pets idosos, os filhotes também são muito afetados durante a estação. “Para eles, além dos cuidados com aquecimento, alimentação e horários de passeio e banho, a vacinação é de extrema importância”, finaliza a veterinária.