Dia das Mães: Google faz Doodle especial em homenagem a elas

O segundo domingo de maio é Dia das Mães no Brasil e em diversos países do mundo, como nos Estados Unidos, Japão, Itália, Alemanha e África do Sul, entre outros. Por isso o Google lançou um Doodle – aquele desenho que aparece acima da caixa de busca – especial para comemorar a data.

A imagem, muito fofa, mostra uma mamãe cacto criando seus filhotinhos, em uma linda homenagem às mães de todo o mundo. O Dia das Mães é comemorado desde 1914 nos Estados Unidos. No Brasil, quem oficializou a data foi o então presidente Getúlio Vargas, em 1932.

Atualmente, é uma data muito importante para o comércio – mesmo com as mães afirmando que não querem presente, só um beijo e um abraço, a data só perde para o Natal em faturamento.