Festa com o tema ‘Uma Babá Quase Perfeita’ ganha a internet

Quando começou a preparar a festa de aniversário de quatro anos de Evan, a mamãe Laura Kowalski cogitou vários temas, incluindo futebol, filhotes e tudo o que pudesse deixar o pequeno feliz. No entanto, o garoto quis uma festa com a decoração baseada em seu filme favorito, o longa Uma Babá Quase Perfeita.

Estrelada por Robin Williams, a produção foi lançada em 1993, o que tornou o pedido inusitado e fez com que Laura não encontrasse com facilidade artigos decorativos prontos em Michigan, nos Estados Unidos, onde a família vive.

Veja mais: 25 filmes para relembrar a infância de quem viveu nos anos 1990

Porém, apesar de ter tido apenas duas semanas para preparar tudo, o resultado ficou incrível!

Com muito capricho, todos os detalhes da festa foram personalizados com referências do filme, do bolo às lembrancinhas.

Fofo demais, né?

Temos certeza de que Evan adorou, mas será que ele escolherá algum filme tão incrível e nostálgico para celebrar os seus cinco aninhos?

Já estamos curiosas!