Ideias lindas de decoração feitas com conchas para quem ama o mar

O horário de verão já acabou e a estação mais quente do ano está quase chegando ao fim. Mas isso não quer dizer que precisamos começar a nos despedir dessa época tão gostosa, não é mesmo?

E nada diz mais verão do que sol, praia e mar do que conchas! Quem nunca foi para a praia e ficou recolhendo uma a uma na beira do oceano? Independente do destino dado à elas, (quase) todo mundo já fez isso pelo menos uma vez na vida – ou até teve uma ~pequena~ coleção dessas fofurinhas.

Uma ótima forma de usá-las é aproveitar na decoração. Além de serem bastante delicadas, trazem, ainda, um clima bem praiano (e sereístico) para o seu lar.

1. Luzes de conchas

2. Quadros decorativos

3. Velas

4. Espelhos

5. Vasos de flores

6. Porta retrato

7. “Pegador de sonhos” com conchas

8. Exponha sua coleção…

Já escolheu a sua?