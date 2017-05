Importância da diversidade na infância é tema de evento de mães

Na última quarta-feira (10), em São Paulo, um chá da tarde na casa da cantora Mariana Belém reuniu cerca de uma dezena de mães para um papo sobre diversidade e a importância do tema ser inserido na vida das pessoas desde bebês. Promovido por JOHNSON’S® em homenagem ao Dia das Mães, o papo correu solto.

Blogueiras e amigas de Mari Belém, como Ticiane Pinheiro e Adriana Alves marcaram presença. As mães que têm mais de um filho lembraram sobre a diversidade que encontram dentro de casa, nas diferenças entre irmãos. Mães de crianças especiais falaram sobre os desafios que encaram com muito amor. A sócia da editora Panda Books, Tatiana Fulas, lembrou que livros que tratam de inclusão são ótimas ferramentas para falar do tema diversidade com as crianças de forma lúdica.

No evento foi exibido o vídeo que JOHNSON’S® preparou para o Dia das Mães. Com o mote “Para nós e para todas as mães, todo bebê é um bebê JOHNSON’S®”, o filme mostra partes de um bebê, olhos, pés, mãos e pele, até revelar que se trata de uma criança com Síndrome de Down. O bebê que estrela o vídeo, Lucca, também estava no evento, todo sorridente, no colo dos pais orgulhosos.

Ticiane Pinheiro participou do bate-papo enquanto a filha Rafaella Justus brincava com as outras crianças no andar de cima. “Foi muito bom passar a tarde com todas essas mães. Os nossos filhos são diferentes, nós somos diferentes, mas a diversidade é positiva porque agrega. Aprendi muito essa tarde”, contou.

Mari Belém estava muito feliz com o encontro de mães em sua casa. “Às vezes é difícil falar de diversidade com nossos filhos, a gente não sabe como abordar esse tema com eles de uma forma natural, usando livros, brincadeiras. Então reunir todas essas pessoas aqui pra conversar, trocar experiências e se emocionar juntas é algo realmente especial”.

Assista ao vídeo da nova campanha de JOHNSON’S®.