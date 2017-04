Lanches nutritivos para escola com achocolatado Toddynho

Sem novas ideias de combos de alimentos para a lancheira dos pequenos?! Nossa dica é: aproveite esses momentos na preparação de lanches para envolver seus filhos também e começar uma boa conversa. É uma boa chance de explicar por que alguns alimentos são mais ricos que outros.

E mais: você ajuda as crianças a se tornarem mais conscientes na hora que tiverem de eleger as opções sozinhas para levar na lancheira. Relembre abaixo a importância dos grupos alimentares, quais alimentos fazem parte de cada um e conheça na galeria vários combos em um cardápio balanceado especialmente para os pequenos.

Grupos alimentares

Grupo 1 – Carboidratos

Esses alimentos, representados por pães, bolos, macarrão e cereais, são a base da pirâmide alimentar e os fornecedores de energia para o corpo.

Grupo 2 – Frutas, verduras e legumes

Ricos em fibras, sais minerais e vitaminas, ajudam a regular o funcionamento do corpo.

Grupo 3 – Carnes, ovos e grãos

Conhecidos como nutrientes construtores as proteínas ajudam na formação e no crescimento do corpo das crianças até a fase adulta

Grupo 4 – Leite e derivados

Queijo, iogurte e o próprio leite são alimentos ricos em cálcio, outros minerais e proteínas, que auxiliam na formação ossos e dentes.

Grupo 5 – Óleos e gorduras

Excelentes condutores de sabor, este grupo alimentar é também conhecido como lipídios. Eles são famosos por serem o combustível que dá o pique aos pequenos e devem ser consumidos com moderação.

Cenouras baby (grupo 2) + panqueca de banana com mel (grupos 1, 2 e 3) + achocolatado (grupo 4)

Sanduíche de pão integral de atum com pasta de ricota (grupos 1 e 3) + maçã (grupo 2) + achocolatado light (grupo 4)

Torradas integrais com geleia de fruta (grupos 1 e 2) + fatia de queijo branco (grupos 3 e 4) + achocolatado (grupo 4)

Bolo integral de maçã (grupos 1 e 2) + cereal matinal (grupo 3) + achocolatado light (grupo 4)

Banana amassada com aveia (grupos 1, 2 e 3) + achocolatado (grupo 4) + biscoitos salgado de gergelim (grupos 1 e 3)

Chips caseiros assados de batata doce (grupo 1) + tomates grape com gergelim (grupos 2 e 3) + achocolatado (grupos 4)

Ovo mexido (grupos 3 e 4) + torrada integral (grupo 1) + achocolatado (grupos 4)

Torta integral de legumes (grupos 1 e 2) + maçã (grupo 1) + achocolatado (grupos 4)

Pêra (grupo 2) + pãozinho com requeijão (grupos 1 e 4) + achocolatado (grupos 4)

Bolo de cenoura integral caseiro (grupos 1 e 3) + achocolatado light (grupos 4) + meio mamão picadinho (grupo 2)

Você sabia?

