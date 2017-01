33 vezes em que suculentas foram usadas lindamente em casamentos

As suculentas viraram tendência e, cada vez mais, estão presentes no dia a dia das pessoas: na decoração de casa, nas roupas, em tatuagens, modas capilares, acessórios especiais e até nas unhas! Lindas, elas conquistaram também as noivas e estão deixando os casamentos ainda mais modernos, encantadores e únicos. As plantas podem ser usadas com graciosidade em diversas parte da festa, como no convite, na mesa, no buquê, no bolo e também nas lembrancinhas, por exemplo.

Confira, a seguir, quem já apostou na ideia e inspire-se!

