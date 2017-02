10 fatos que ‘abalaram’ a cultura pop e completam 10 anos em 2017

Quando Britney Spears e Lindsay Lohan dominavam as notícias de celebridades e a Record, pela primeira vez, bateu o SBT.

Leia Mais: 27 gírias da internet que (talvez) você não sabia o significado

Tanta coisa já mudou…

1. O iPhone foi lançado.

E, bem, o resto já é história…

2. Lindsay Lohan foi presa pela primeira vez.

Lindsay Dee Lohan, dona de uma prolífica carreira musical e cinematográfica, frequentou a cadeia muitas vezes, em 2007, pelos mais diversos crimes, entre eles agressão, dirigir alcoolizada, posse de drogas, roubo e distúrbio da ordem. Além disso, frequentou a reabilitação e foi condenada a mais 400 horas de serviços comunitários. Atualmente, livre dos problemas com a lei, tenta uma merecida volta por cima.

3. Sandy & Junior anunciaram a separação.

17 anos e 18 álbuns depois… Como presente aos fãs, lançaram no mesmo ano o “Acústico MTV”, trabalho que revisitou grandes clássicos da dupla. Será que a partir dessa separação a humanidade começou a dar errado?

4. “Vidas Opostas”, novela da Record, venceu a Globo diversas vezes na audiência.

Com um vilão carismático, o bandido Jackson, interpretado por Heitor Martinez (foto), a novela retratou um Rio de Janeiro marcado pela pobreza, violência e problemas sociais, algo bem diferente do que a Globo custumava fazer. No ano do lançamento de “Tropa de Elite”, essa abordagem mais realista caiu nas graças do público e influenciou muitas das produções posteriores. Além disso, em 2007, a Record também se tornou a vice-líder de audiência do país, título por anos do SBT.

5. E o Diego Alemão ganhou o “BBB”.

O rapaz venceu com 91% de aprovação. Uma época na qual casais e “bombados” ainda faziam sucesso no programa…

6. Nasceu o bordão “Pede para sair”!

Lançado em 05 de outubro, “Tropa de Elite”, primeiro longa de ficção de José Padilha, foi o grande sucesso do ano no Brasil. A estreia do filme, inclusive, precisou ser antecipada por causa do alto número de cópias piratas comercializadas.

7. Este vídeo surgiu:

8. E esta apresentação da Britney também:

Sério, foi o ano mais polêmico da Britney: raspou o cabelo, ficou internada em uma clínica de reabilitação, perdeu a custódia dos filhos e protagonizou aquele episódio no qual ataca um fotógrafo com um guarda-chuva. No meio disso tudo, lançou o CD “Blackout”, um dos mais aclamados da carreira dela, e fez a apresentação acima. Felizmente, Brit se recuperou e atualmente leva uma vida sossegada ao lado das crianças dela. “Se Britney superou 2007 você pode superar qualquer coisa”.

9. Glória Maria deixou o “Fantástico”.

Após 8 anos no comando da atração, ela se despediu da bancada do programa no mês de dezembro. Logo depois de curtir merecidas férias, passou a bater ponto no “Globo Repórter”. Atualmente, ao lado de Gretchen, é uma das rainhas dos gifs na internet.

10. E, bem, este vídeo foi resgatado. Nascia um dos primeiros memes da era moderna…

“Berenice, segura, nós vamos bater”. Clássico!