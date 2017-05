‘13 Reasons Why’ vai ganhar uma segunda temporada

Ok, podem comemorar e avisar as migas todas: 13 Reasons Why vai mesmo ter uma segunda temporada. Selena Gomez, produtora executiva da série, postou no Instagram um teaser com a frase: “A história deles não acabou”.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on May 7, 2017 at 8:00am PDT

O perfil oficial da série da Netflix no Twitter também confirmou que a trama, adaptada do best seller de Jay Asher, continua para mais 13 episódios.

Sim, sabemos que muitos fãs eram contra uma continuação. Por enquanto, o que se sabe é que a segunda temporada vai abordar a vida dos personagens no processo de cura e recuperação, depois da morte de Hannah Baker. Bem vago, né? Veremos.

A estreia está prevista para 2018, tempo de sobra para acabar com as outras mil temporadas das séries que a gente acompanha, e ficar totalmente livre para quando 13 Reasons Why estrear! *Ansiosas*