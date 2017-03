16 frases maravilhosas de Emilly, a Rainha da Autoestima do BBB17

Todo mundo fala que devemos ter autoestima, mas com certeza a Emilly do Big Brother Brasil passou umas quatro vezes na fila de distribuição de amor próprio. Reunimos 16 frases da gêmea mais amada e odiada do Brasil para que vocês julguem se ela merece ou não o título de Rainha da Autoestima do BBB17.

01. “Sempre me senti sensacional”

(Emilly em conversa com Marcos no jardim da casa. Ele ficou com uma cara de “o que você tá falando???”)

02. “Eu não solto pum, não arroto e meu pipi cheira a rosas”

(A gêmea contando um pouco sobre como seu corpo lida com suas necessidades fisiológicas)

03. “Eu não solto gases, sou uma princesa”

(Parece que é um assunto que ela gosta sempre de reafirmar)

04. “Espero que eu consiga um emprego para pagar uma faculdade pública”

(Frase dita durante um almoço especial com Marcos. Ele a corrigiu dizendo que faculdade pública é de graça)

05. “Você acha que eu sou mulher de dar tempo?”

(Quando Marcos quis um tempo na relação, Emilly mostrou o que pensa sobre esses recursos de relacionamentos)

06. “Você me acha arrogante? Acho que a palavra certa é ‘confiante'”

(Logo nos primeiros dias, Mayla tentou alertar sua irmã que ela era um pouquinho arrogante. Emilly então corrigiu a palavra)

07. “Sou uma princesa cheia de amor. Você é uma mulher amarga”

(Frase proferida em meio a uma discussão com Marinalva)

08. “Eu seria Miss o que eu quisesse”

(Revoltada com Vivian e tendo Elis para colocar lenha na fogueira, Emilly confessou que poderia usar uma faixa se ela quisesse)

09. “E eu preciso ter inveja de quem?”

(Resposta na lata quando Rômulo contou que Emilly tinha comportamento meio invejoso)

10. “Eu não sou egoísta, eu dividi a placenta”

(Clássico instantâneo da internet, esse quote correu o Brasil nas redes sociais)

11. “Eu brilho muito, e isso incomoda as pessoas”

(Fica difícil falar quando Emilly disse isso porque ela já repetiu muitas vezes)

12. “Eu adoro o meu nome, pode continuar falando”

(Incomodada com o apelido de Pinscher Maluco, ela pediu para ser chamada pelo próprio nome para Marcos e Ilmar)

13. “Se eu estivesse de fora [vendo o programa], eu ia ter duas pessoas que ia gostar mais, eu e Marinalva”

(Eis uma jogadora com visão dentro do próprio jogo)

14. “Eu sempre me vi uma estrela, desde pequena”

(Emilly contando sobre seu sonho de ser uma artista da Globo)

15. “Não tenho sensação falsa de fama, eu tenho certeza que eu sou conhecida”

(Resposta dada quando Marcos disse que ela estava se achando um pouco e que deveria tratar isso)

16. “Eles com certeza vão colocar uma estátua minha no centro da cidade, me dar nome de rua, porque lá em Eldorado é assim”

(Se tem algo que eu quero muito ver é essa estátua. Partiu Eldorado!)